Nový zvuk Nórska znie už päť rokov

„Rune Grammofon je nový label zameraný na vydávanie diel najdobrodružnejších a najtvorivejších nórskych umelcov a skladateľov," to je prvá, no úplne presná informácia, ktorú sa dočítate na webovej stránke. Vydavateľstvo Rune Grammofon už päť rokov z ...

27. jan 2004 o 13:30

Obal CD formácie Food - jeden z príkladov Hiorthoyovho dizajnérskeho rukopisu. REPROFOTO - SM





„Rune Grammofon je nový label zameraný na vydávanie diel najdobrodružnejších a najtvorivejších nórskych umelcov a skladateľov," to je prvá, no úplne presná informácia, ktorú sa dočítate na webovej stránke. Vydavateľstvo Rune Grammofon už päť rokov z najsevernejšej európskej krajiny do sveta vyváža nahrávky osobností, ktoré radikálne menia súčasnú hudbu.

Supersilent, Phonophani, Maja Ratkje, Nils Okland - za každým z týchto mien stojí niekoľko výnimočných albumov. Väčšina z nich vyšla pod značkou Rune Grammofon. Typický interpret, ktorý tu vydáva album, je sympatický nórsky tridsiatnik, ktorého nahrávky kreatívnym spôsobom mixujú prvky rôznych žánrov od džezu cez ambient, modernú klasiku až po elektronickú hudbu. Ďalším neodmysliteľným prvkom, ktorý značku RG robí unikátnou, je štýlové grafické spracovanie všetkých CD. Minimalistické, kreslené digipakové obaly mladého dizajnéra Kima Hiorthoya v obchodoch sotva prehliadnete.

Päť rokov existencie nie je veľa, ale skúste za ten čas vyprodukovať tridsať kvalitných albumov. Rune Grammofon, vydavateľstvu jedného muža, sa to podarilo. Recept Rune Kristoffersena na podmanenie poslucháčov a kritiky je jednoduchý: „Mojím cieľom je vydávať len veci, ktoré znejú novo a sviežo," hovorí s obľubou majiteľ značky.

Prestížnu povesť vydavateľstva potvrdzuje aj svojrázny darček k jubileu. Dvojalbum s tridsiatimi exkluzívnymi nahrávkami je súčasťou stostranovej výpravnej knihy s ironickým názvom Money Will Ruin Everything, v ktorej nájdete reprodukcie obálok všetkých doterajších CD, množstvo fotografií a tri profilové texty.

Nórska hudba síce v minulosti do sveta veľkú dieru neurobila, ale dnes je to inak. Keď chcete byť v obraze, už nestačí trúsiť vety typu „na to, že bol Grieg takej malej postavy, jeho Klavírny koncert je skutočne veľké dielo" či v menej snobskej spoločnosti tému Nóri - muzikanti vyčerpať parodovaním starého hitu Take On Me vysmiatych fešákov zo skupiny A-ha.

OLIVER REHÁK