Rodinu Warrena Beattyho riadi Anette Beningová

Hamburg/Los Angeles 27. januára (TASR) - V hereckom manželstve Warrena Beattyho a Anette Beningovej má rozhodujúce slovo o 21 rokov mladšia partnerka.

27. jan 2004 o 10:30 TASR

Ako uviedla herečka, ktorá zažiarila v oscarovom filme Americká krása, je to prirodzené, veď v rodine so štyrmi deťmi stále treba čosi riešiť, stále ktosi čosi alebo kohosi hľadá a tak musí byť niekto naporúdzi. A tým je mama.

Na margo vekového rozdielu uviedla, že to pre ňu nepredstavuje problém. "Nie je to pre nás zväčša téma," zdôraznila a dodala, že sa manželský zväzok musí ale podriadiť záväzkom voči potomkom. "Hovorievame často o tom, že máme jeden na druhého málo času, avšak nič na tom nemeníme," poznamenala.

Anette Beningová teraz očakáva premiéru svojej novinky - westernu Open Range, v ktorom si zahrala po boku Kevina Costnera. Osobitne ma teší, že ide o film, v ktorom niet mnoho krvi a nahotín. Herečka v rozhovore pre nemecký ženský magazín Für Sie čitateľom prezradila, že sa s Costnerom rada bozkávala "na pľaci". Tam to funguje tak, že sa stretnete, pozriete si do očí a buď to urobíte alebo nie. My sme to urobili, rozviedla chúlostivú tému.

Na otázku, čo na to hovorí jej manžel, lakonicky odpovedala: Čo by mal povedať. Je tiež hercom a pozná, ako to funguje.