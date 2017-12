Na Berlinale očakávajú aj Nicole Kidmanovú, Jacka Nicholsona či Buda Spencera

27. jan 2004 o 7:45 TASR

Berlín 27. januára (TASR) - Nicole Kidmanová, Juliette Binocheová, Jack Nicholson a Nick Nolte by mali byť hviezdami, ktoré dodajú lesku 54. ročníku medzinárodného filmového festivalu Berlinale, ktorý sa v dňoch 5.-15. februára uskutoční v hlavnom meste Nemecka.

Na podujatí, ktoré sa tentoraz sústredí hlavne na diela latinskoamerickej a juhoafrickej proveniencie, premietnu asi 400 filmov zo 44 krajín sveta.

V súťažnej sekcii sa o Zlatého a Strieborného medveďa i ďalšie ocenenia bude uchádzať celkove 23 filmov, z ktorých 19 uvedú v Berlíne v svetovej premiére. Mená tvorcov niektorých z nich, ako Theo Angelopoulos, John Boormman, Ron Howard, Ken Loach alebo Eric Rohmer sú pre znalcov filmového kumštu zárukou vysokej kvality do súťaže vybraných filmov.

Ich argentínsky kolega Fernando Solanas, známy kritickým monitorovaním vývoja v Argentíne a situácie na juhoamerickom kontinente, prevezme v rámci Berlinale Zlatého medveďa za celoživotné dielo.

Zaujímavé projekcie by i v tomto roku mali ponúknuť ďalšie sekcie festivalu. V novom cykle Berlinale Special premietnu napríklad film britského režiséra Petera Greenawaya The Tulse Luper Suitcases s Isabellou Rosseliniovou a Frankou Potente. Taliansky režisér Ermanno Olmi privezie do Berlína svoju prácu Cantando dietro i paraventi" (Singing Behind Screens) i jej hlavného predstaviteľa - stále populárneho Buda Spencera.

Retrospektívna prehliadka Berlinale sa bude tentoraz venovať kapitole z dejín americkej kinematografie pod názvom New Hollywood 1967-1976. Trouble in Wonderland. V rámci nej uvedú medziiným sedem filmov s Jackom Nicholsonom, jednou z hviezd podujatia, ktorá v nemeckom hlavnom meste predstaví aj svoju novinku s Diane Keatonovou, ocenenú v nedeľu za Something's Gotta Give cenou Zlatý glóbus.

