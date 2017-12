Raper P.Diddy pôjde opäť pred súd

New York 27. januára (TASR) - Svetoznámy americký raper Sean P. Diddy Combs sa musí opäť zodpovedať pred súdom, tentoraz v New Yorku.

27. jan 2004 o 9:16 TASR

Speváka žaluje jeho bývalý šofér Wardel Fenderson, ktorý požaduje odškodné v prepočte necelých sto miliónov Sk. Diddy ho po známej prestrelke v roku 1999 v newyorskom nočnom klube v Manhattane údajne násilím prinútil unikať pred políciou celým nočným mestom.

Fenderson sa domnieva, že keby sa vzoprel jeho požiadavke, tak by mu jeho bývalý šéf ublížil na zdraví, informoval denník New York Daily News. Za tento incident a za trestné činy podplácania a nedovoleného ozbrojovania rapera v roku 2001 oslobodili. V kauze by mala vypovedať aj raperova bývalá priateľka Jennifer Lopezová, ktorá bola účastníčkou prestrelky.