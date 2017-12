Zoznam nominácií 76. ročníka Oscarov

Beverly Hills 27. januára (TASR) - Prinášame zoznam nominácií na tohtoročných Oscarov. V poradí už 76. odovzdávanie cien Americkej akadémie filmových ...

27. jan 2004 o 18:35 TASR

Beverly Hills 27. januára (TASR) - Prinášame zoznam nominácií na tohtoročných Oscarov. V poradí už 76. odovzdávanie cien Americkej akadémie filmových umení a vied sa uskutoční v nedeľu 29. februára v Hollywoode.

Priamy prenos z odovzdávania budú môcť televízni diváci na Slovensku a v Čechách sledovať na filmovom kanáli HBO 1. marca o pol tretej ráno. Záznam z Oscarovej noci odvysiela HBO v ten istý deň o 20 hodine.



Najlepší film:

Pán prsteňov: Návrat kráľa

Stratení v preklade

Master And Commander: Na druhom konci sveta

Tajomná rieka

Seabiscuit - Dupot koní



Herec v hlavnej úlohe:

Johnny Depp (Piráti Karibiku)

Ben Kingsley (House Of Sand And Fog)

Jude Law (Cold Mountain)

Bill Murray (Stratení v preklade)

Sean Penn (Tajomná rieka)



Herečka v hlavnej úlohe:

Keisha Castle-Hughesová (Whale Rider)

Diane Keatonová (Milovať je zábavné)

Samantha Mortonová (In America)

Charlize Theronová (Monster)

Naomi Wattsová (21 Grams)



Herec vo vedľajšej úlohe:

Alec Baldwin (The Cooler)

Benicio Del Toro (21 Grams)

Djimon Hounsou (In America)

Tim Robbins (Tajomná rieka)

Ken Watanabe (Posledný samuraj)



Herečka vo vedľajšej úlohe:

Shohreh Aghdashloová (House Of Sand And Fog)

Patricia Clarksonová (Pieces Of April)

Marcia Gay Hardenová (Tajomná rieka)

Holly Hunterová (Trinástka)

Renée Zellwegerová (Cold Mountain)



Režisér:

Fernando Meirelles (City of God)

Peter Jackson (Pán prsteňov: Návrat kráľa)

Sofia Coppolová (Stratení v preklade)

Peter Weir (Master and Commander: Na druhom konci sveta)

Clint Eastwood (Tajomná rieka)



Zahraničný film:

The Barbarian Invasions (Kanada)

Evil (Švédsko)

The Twilight Samurai (Japonsko)

Twin Sisters (Holandsko)

Želary (ČR)



Adaptovaný scenár:

Robert Pulcini a Shari Springer Berman (American Splendor)

Braulio Mantovani (City of God)

Fran Walsh, Philippa Boyensová a Peter Jackson (Pán prsteňov: Návrat kráľa)

Brian Helgeland (Tajomná rieka)

Gary Ross (Seabiscuit)



Pôvodný scenár:

Denys Arcand (The Barbarian Invasions)

Steven Knight (Dirty Pretty Things)

Andrew Stanton, Bob Peterson a David Reynolds (Hľadá sa Nemo)

Jim Sheridan, Naomi Sheridanová a Kirsten Sheridanová (In America)

Sofia Coppolová (Stratení v preklade)



Animovaný film:

Brother Bear

Hľadá sa Nemo

The Triplets Of Belleville



Umelecká réžia:

Girl With A Pearl Earring,

Posledný Samuraj,

Pán prsteňov: Návrat kráľa,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Seabiscuit



Produkcia:

City Of God,

Cold Mountain,

Girl With A Pearl Earring,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Seabiscuit



Zvuk:

Posledný samuraj,

Pán prsteňov: Návrat kráľa,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Piráti Karibiku: Kliatba čiernej perly,

Seabiscuit



Zvukový strih:

Hľadá sa Nemo,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Piráti Karibiku: Kliatba čiernej perly



Pôvodná hudba:

Big Fish (Danny Elfman)

Cold Mountain (Gabriel Yared)

Finding Nemo (Thomas Newman)

House Of Sand And Fog (James Horner)

Pán prsteňov: Návrat kráľa (Howard Shore)



Kostýmy:

Girl With A Pearl Earring,

Posledný samuraj,

Pán prsteňov: Návrat kráľa,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Seabiscuit



Dokumentárny film:

Balseros,

Capturing The Friedmans,

The Fog Of War,

My Architect,

The Weather Underground



Krátky dokument:

Asylum,

Chernobyl Heart,

Ferry Tales



Filmový strih:

City Of God,

Cold Mountain,

Pán prsteňov: Návrat kráľa,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Seabiscuit



Mejkap:

Pán prsteňov: Návrat kráľa,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Piráti Karibiku: Kliatba čiernej perly



Animovaný krátky film:

Boundin',

Destino,

Gone Nutty,

Harvie Krumpet,

Nibbles



Krátky akčný film:

Die Rote Jacke,

Most,

Squash,

(A) Torzija,

Two Soldiers



Vizuálne efekty:

Pán prsteňov: Návrat kráľa,

Master And Commander: Na druhom konci sveta,

Piráti Karibiku: Kliatba čiernej perly