Festival Berlinale tento rok natruc Cannes a Oscarom

„O tri týždne uvidíme, ako to dopadlo," povedal Dieter Kosslick, šéf 54. filmového festivalu Berlinale. Dnes pol druha týždňa pred začiatkom je presvedčený, že to bude dobrý ročník napriek tomu, že Oscary, hyperudalosť filmu, boli tento rok predsunuté ...

28. jan 2004 o 11:00

Dieter Kosslick. FOTO - REUTERS





„O tri týždne uvidíme, ako to dopadlo," povedal Dieter Kosslick, šéf 54. filmového festivalu Berlinale. Dnes pol druha týždňa pred začiatkom je presvedčený, že to bude dobrý ročník napriek tomu, že Oscary, hyperudalosť filmu, boli tento rok predsunuté na skorší termín, a to všetkých znervóznilo: organizátorov Zlatých glóbusov, festivalov Sundance a Rotterdam. „Na našom programe to nebude vidieť," tvrdí Dieter Kosslick.

Tento rok uvedie spolu 394 filmov, z toho 26 súťažných. Pri výbere sa nerozhodovalo podľa geopolitických kritérií, ale jasné ťažiská - Južná Afrika, Latinská Amerika - sa tiahnu všetkými sekciami. Okrem toho sa vďaka technike Digital Cinema budú v budúcnosti všetky filmy bez ohľadu na formát dať premietať v kvalite zodpovedajúcej projekcii v kinosále - tým sa otvára celkom nový trh.

A napokon, Kosslick sa spolieha aj celkom slušný zástup hviezd: majú prísť Jack Nicholson, Juliette Binoche, Nicole Kidmanová, Renée Zellwegerová, Charlize Theronová. Poslední z nich práve dostali Zlaté glóbus, za filmy, nasadené v súťaži: Návrat do Cold Mountain a Monster. Aj Milovať je zábavné dostalo glóbus. Či jeho čerstvá držiteľka Diane Keatonová príde aj do Berlína, je otázne.

Oznamovať program deň po noci Zlatých glóbusov je dosť veľká nevýhoda: Návrat do Cold Mountain, ktorý v Los Angeles stroskotal, bude otvárať Berlinale. Ani sa nemožno pýšiť tým, koľko bude v Berlíne nominantov na Oscara, keďže tých oznámili až včera večer.

Skutočný nepriateľ Berlinale však číha úplne inde. Tri filmy Berlínu údajne na poslednú chvíľu odlákalo Cannes. Film o Che Guevarovi, The Motorcycle Diaries režiséra Waltera Sallesa, film Five režiséra Abbasa Kiarostamiho a film o Salvadorovi Allendem. Kosslick to berie športovo, no poznamenáva, že tak tesne pred začiatkom ešte nikdy žiadny film neodskočil. Celý program už bol v tlači. „Stálo nás to dosť peňazí a aj pár prebdených nočných hodín," povedal Dieter Kosslick. „Aspoň vieme, že Cannes opakuje po nás."

EDWIN GRASSMEIER