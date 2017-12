Jakubisko sa bojí o Post Coitum

Bratislava 28. januára (TASR) - Režisér Juraj Jakubisko začína mať obavy z názvu nového, pripravovaného filmu Post Coitum.

28. jan 2004 o 16:30 TASR

"Začínam mať obavy, budem musieť urobiť asi nejakú osvetovú propagáciu, pretože tí mladí ani nevedia, čo je to Post Coitum. Myslia si, že to znamená možno niečo z bohoslužby," smeje sa režisér a dodáva: "Jedno staré latinské príslovie hovorí, že po každom Post coitum je každé zviera smutné. Ja si myslím, že je to film pre ľudí a pevne verím, že nielen ľudia, ale ani zvieratá nebudú po vzhliadnutí tohto filmu smutní."

Vo filme s podtitulom "o vzťahoch, z ktorých sa láska nevytratila, pretože tam nikdy nebola", si jednu z postáv zahrá aj taliansky herec Franco Nero. "Bude to trošku kontroverzný film. Robil som ho s určitým poslaním, keď som zistil, že už mladá generácia filmárov začína točiť klasické filmy. Ja som si teda povedal, že my starší sa pokúsime urobiť film mladý," hovorí Jakubisko, ktorý minulý rok oslávil 65. rokov. Premiéra filmu je plánovaná na polovicu mája tohto roku. Upozornenie: TASR ponúka k správe zvukový záznam.