Bývalá speváčka skupiny ABBA vydáva po 17 rokoch nový album

Štokholm 28. januára (TASR) - Hudobná spoločnosť Warner Music Scandinavia podpísala zmluvu s Agnethou Faltskögovou z legendárnej švédskej kapely ABBA.

28. jan 2004 o 17:36 TASR

Ako dnes firma oznámila, blonďavá speváčka v rámci kontraktu nahrá po 17 rokoch svoj prvý album.

Warner, hudobná divízia spoločnosti Time Warner Inc, vo vyhlásení uviedla, že album 53-ročnej speváčky ponesie názov My Colouring Book (Moja omaľovánka) a Warner Music Scandinavia ho vydá už na jar tohto roku.

Faltskögovej nahrávacia spoločnosť už minulý rok oznámila, že samotárska hviezda švédskej hudobnej scény prelomí okolo seba bariéru ticha novou nahrávkou, ktorá sa objaví na trhu v marci 2004.

Faltskögová si získala celosvetovú slávu v 70. rokoch minulého storočia spolu s ostatnými členmi kvarteta ABBA - Björnom Ulvaeusom, Benny Anderssonom a Annifrid Lyngstadovou. Skupina prerazila ďaleko za hranice svojej vlasti hitmi ako Dancing Queen, Waterloo, Fernando či Mama Mia, no v roku 1982 sa rozpadla.

Spoločnosť Warner vydala Faltskögovej posledný album pod názvom I Stand Alone v roku 1987. Odvtedy médií sa strániaca speváčka žila osamote neďaleko Štokholmu.

Nahrávacia spoločnosť označila jej nový album za "akustickú zbierku", kde účinkuje kompletný orchester. Na jeho produkcii sa spolupodieľal umelec, klavirista a líder skupiny Anders Neglin a bubeník Dan Stromkvist.

Pilotný singel albumu pod názvom If I Thought You'd Ever Change Your Mind (Keby som si myslela, že si to niekedy rozmyslíš) zložil John Cameron.