Muzikál Hamlet odíde, ale privítame Kleopatru

29. jan 2004 o 10:30 ZUZANA KOMÁROVÁ

BRATISLAVA - „ Muzikál Hamlet mal deväťdesiatdeväť repríz a videlo ho vyše štyridsaťtritisíc divákov," hovorí pred dnešnou derniérou riaditeľka divadla Nová scéna Wanda Hrycová. Tak ako po premiére, aj po poslednom predstavení nasleduje menšia oslava a stretnutie všetkých účinkujúcich a tvorcov, ale derniéry bývajú nostalgické. „Vždy mi je na derniére smutno. Tým, že odchádza predstavenie, odchádzajú aj niektorí účinkujúci. Niektorí síce sú aj v iných našich tituloch, ale sú aj takí, ktorých po dnešnom predstavení dlho neuvidíme."

V divadle však nebudú dlho smútiť. Už na budúci týždeň pribudne do repertoáru nový titul. „Samozrejme, predstavenie strieda predstavenie. Skončilo sa Niekto to rád horúce, prišli Vlasy, odíde Hamlet a privítame Kleopatru. Životnosť titulu je asi dva až tri roky. Môžeme mať maximálne deväť titulov, aby sme ich všetky stihli hrať viackrát v mesiaci. Na slovenské pomery je to dosť, ale s Prahou sa to nedá porovnať. Tam hrajú jedno predstavenie dvakrát denne štyri roky," tvrdí Wanda Hrycová.

Na dnešnú derniéru prídu aj protagonisti z Českej republiky. „Určite pricestuje režisér Janek Ledecký. Myslím, že ani ostatní tvorcovia si nenechajú ujsť rozlúčku s Hamletom."