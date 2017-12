Južná Afrika je na Charlize Theronovú hrdá

Odkedy Charlize Theronová dobyla Hollywood, Južná Afrika je hore nohami. Je poctená jej Zlatým glóbusom a najnovšie sa ocitla medzi piatimi najlepšími herečkami Ameriky - je nominovaná na Oscara.

29. jan 2004 o 9:30

Charlize Theronová vo filme Monster. FOTO - CTK





„Je to dobré, Charlize, Južná Afrika je na teba hrdá," bol spontánny komentár jednej televíznej moderátorky, „si najväčší export talentu z Južnej Afriky."

Krásna blondínka, narodená v Johannesburgu, pri preberaní glóbusu hovorila aj o jednoduchých pomeroch, z ktorých sa vyšvihla. „Je to šialené. Pochádzam z farmy v Južnej Afrike," zavzlykala za cvakania spúští fotoaparátov.

Hoci to znie ako rozprávka zo súčasnosti, je to príbeh v tieni rodinnej tragédie. Dcéra francúzsko-nemeckého prisťahovaleckého páru nevyrastala na vidieku, ale v bielom robotníckom predmestí Benoni na kraji Johannesburgu. Presnejšie, na východnom okraji, v baníckom regióne, odkiaľ pochádza aj juhoafrická laureátka Nobelovej ceny za literatúru Nadine Gordimerová. Je to prostredie drsnej komunikácie, alkoholu, zbraní a zlátaných áut.

Jej otec Charles zomrel 21. júna 1991, tesne pred jej prvým úspechom v modelingu, nie pri autonehode, ako sa neskôr Charlize pokúsila tvrdiť, ale guľkou, ktorú odpálila jej matka Gerda, podľa rozhodnutia súdu v sebaobrane. Bol opitý a snažil sa cez zatvorené dvere vystreliť na svoju dospievajúcu dcéru. Pred rokom povedala: „Ťažko sa z toho dá vyliečiť. Je to ako tetovanie, nikdy sa toho nezbavíte."

Trauma sa podľa názoru mnohých odráža v jej stvárnení vrahyne vo filme Monster, ktorá tiež má za sebou problematickú mladosť. (puk)