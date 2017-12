Šesť slovenských dní v Budapešti

BRATISLAVA - Medzinárodné divadlo Merlin v Budapešti od januára do mája približuje divadlo, tanec, hudbu, literárne a výtvarné umenie a gastronómiu pristupujúcich štátov Európskej únie maďarským divákom. Prezentácia Českej republiky otvorila sériu kultúr

29. jan 2004 o 11:30

nych víkendov, program Slovenska sa začal včera a bude pokračovať päť dní.

Výstavu svetoznámeho slovenského scénického výtvarníka Borisa Kudličku pripravil bratislavský Divadelný ústav a spojil ju s výstavou divadelnej fotografie. Dnes bude v Merline hosťovať aj Čechovov Platonov v réžii Mariána Amslera.

Piatok patrí v Budapešti tanečnému divadlu. Najskôr mladé tanečnice Lucia Kašiarová, Renáta Bubniaková a Stanislava Vlčeková predstavia dielo My tri - My try, po nich príde na rad choreografia Petra Grolla In a Minor Key. Tanec dostane priestor ešte aj v sobotu. Banskobystrické Štúdio tanca uvedie Šachmat alebo Šachy-machy v choreografii Zuzany Hájkovej: „Do Maďarska cestujeme v piatok, tancujeme v sobotu. To, že tam môžeme tancovať, je pre nás pocta. Výber navrhol Divadelný ústav a zrejme sa naše predstavenie v Budapešti zdalo zaujímavé."

Do Maďarska pocestuje aj speváčka Misha, skupiny Ghymes a Big bastard beat band. Literatúra má zastúpenie vo Viliamovi Klimáčkovi, film v Martinovi Šulíkovi. Prehliadku slovenskej kultúry a umenia ukončí v nedeľu opera Ľubomíra Burgra Smrť v kuchyni. (zk)