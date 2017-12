Divadelné premiéry

Zlý a horší, Caligula

30. jan 2004 o 10:30 ZUZANA KOMÁROVÁ

Henrich Leško, Igor Holováč a Nikita Slovák: Caligula. Slovenské národné divadlo. Réžia a choreografia: Igor Holováč. Hrajú: Roman Novitzky, Viktória Šimončíková a ďalší. Premiéra: 30. a 31. januára.

Po tajomnom Rasputinovi prichádza na scénu ďalšia historická postava, aby vzkriesila príbeh o krutosti, násilí, smilstve a pomste. „Je ťažké tanečne a herecky stvárniť brutálneho vládcu. Pred zrkadlom musím hodiny hľadať ten správny výraz," hovorí o postave Roman Novitzky. Libretista Nikita Slovák vysvetľuje, prečo spolu s choreografom siahli po tomto námete: „Ide o nepoučiteľnosť a neschopnosť ľudstva vykročiť novým smerom. Keď dohorí posledný oheň a voda spláchne pohromu, opäť niekto kráča na tribúnu."

Nestáva sa často, aby s baletom spolupracovala činohra. V Caligulovi sú hneď dve činoherné úlohy bohov Jupitera a Juno. „Je málo oblastí, kde sa môžem za peniaze hrať na boha. Bohov hrám veľmi rád. Ale ruku na srdce, kto nie?" teší sa Marián Geišberg. So svetovou premiérou baletu Caligula je spojené udeľovanie ceny Kvet baletu pre najlepších baletných umelcov.

Ženský zákon po rokoch

Jozef Gregor-Tajovský: Ženský zákon. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Réžia: Matúš Oľha. Hrajú: všetci členovia súboru činohry. Premiéra: 30. januára.

„Touto obnovenou premiérou začíname rok osláv šesťdesiatín nášho divadla," hovorí riaditeľ Pavol Kovaľ. „Pôvodne sa Ženský zákon uvádzal na Malej scéne, ale aby ho mohlo vidieť zajtra čo najviac pozvaných hostí-divákov, museli sme hru prerežírovať na iný priestor."

Činoherný titul si nevybrali náhodou. „Prvá hra, ktorú divadlo po vzniku uviedlo 30. januára v štyridsiatom štvrtom, bola činohra Škriatok v réžii Ferka Urbánka. Okrem toho v Zákone hrajú všetci členovia Činohry a to sa hodí k oslavám."

Schimmelpfennig je zjavenie

Roland Schimmelpfennig: Arabská noc. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Réžia Martin Čičvák. Hrajú: Diana Mórová, Jozef Vajda, Zuzana Fialová, Robert Roth a František Kovár. Premiéra: 31. januára.

Päť postáv v paneláku so zvláštnymi osudmi. Minimálny počet dialógov, každá postava rozpráva príbeh pre publikum. „Je to päť vytrestaných ľudí, ktorí nemajú v živote žiadnu vášeň a lásku," povedal režisér Martin Čičvák.

Najzáhadnejšia je Franciska Dehkeová, ktorá si nevie spomenúť, čo robila cez deň. Zo spánku ju nikto neprebudí, ale ak sa o to pokúsi napríklad bozkom, môže sa dostať do jej sna. Stalo sa to nápadníkovi, ktorý skončil vo fľaši s koňakom, a domovníkovi, ktorého Franciska snom preniesla do beduínskeho stanu na púšti.