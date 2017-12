Vráť trochu lásky medzi nás "láme" rekordy

31. jan 2004 o 16:40 TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Skladba Vráť trochu lásky medzi nás, ktorú ako poctu zosnulému spevákovi Dodovi Dubánovi nahralo zoskupenie G 8, láme rekordy a dosiahla vrchol oficiálneho rebríčka najhranejších skladieb v slovenských rádiách.

Tento fakt prijali s nadšením poslucháči, ale, samozrejme, aj všetci zainteresovaní. Radosť z úspechu skladby, ktorý oficiálne zverejnila slovenská sekcia Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu, opísal bezprostredne napríklad spevák Kuly zo skupiny Desmod. "Som strašne šťastný, že som aj ja priložil ruku k dielu. Takéto projekty som vždy sledoval a hovoril som si, kedy už ja budem taká hviezda, aby ma zavolali. Teraz sa mi to splnilo, takže túto časť sna mám splnenú," skonštatoval s úsmevom. Rovnako nadšený z úspechu je aj Miko Hladký. "Bola to pekná myšlienka a je to jedna z najlepších vecí, aká kedy na Slovensku vznikla. Je to síce smutná, ale zároveň aj pekná spomienka na Doda Dubána a som rád, že sa to u ľudí tak dobre chytilo," hovorí a líder kapely No Name Igor Timko dodáva: "Je určite maličkým snom každého zjaviť sa v takomto projekte. Ja som dostal pekne veľký part, takže všetkým ďakujem." Skratkou G 8 čiže Group 8 označili tvorcovia projektu skupinu ôsmich interpretov, ktorí sú o jednu generáciu mladší, ako bol Dodo Dubán.

Upozornenie: TASR vydáva k správe zvukový záznam.