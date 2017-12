V poľskej metropole otvorili 17. medzinárodnú nesúťažnú filmovú prehliadku

Varšava 5. októbra (TASR) - Premiérou nového diela svetoznámej poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej Strela do srdca (Shot in the Heart) otvorili ...

6. okt 2001 o 1:10 TASR

Písmo: A - | A + 0 Varšava 5. októbra (TASR) - Premiérou nového diela svetoznámej poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej Strela do srdca (Shot in the Heart) otvorili dnes vo Varšave 17. ročník tamojšieho medzinárodného filmového festivalu. Na tejto nesúťažnej prehliadke s medzinárodnou reputáciou premietnu tentoraz 126 filmov z 37 krajín, vrátane troch poľských noviniek. Súčasťou festivalového programu bude retrospektíva diel Francoisa Truffauta, ale aj Tima Burtona, množstvo špičkových filmov ázijskej kinematografie, diela americkej proveniencie z dielne režisérov ako Joel Coen, Norman Jewison, Joseph Sargent, ale napríklad aj diela belgickej, českej, dánskej, fínskej, francúzskej, írskej, nemeckej, či ruskej kinematografie. O najlepšom filme festivalu, ktorý potrvá do 15. októbra, nerozhodne - na rozdiel od súťažných prehliadok - odborná porota, ale hlasovanie divákov.