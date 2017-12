CD / pop

nové CD na trhu

2. feb 2004 o 10:30

Black Eyed Peas: Elephunk

Mercury 2003

Komu názov tejto černošskej rapovej skupiny nič nehovorí, stačí si spomenúť na patetický hit tohtoročnej zimy Where is The Love?, na ktorom si zaspieval aj popový princ Justin Timberlake. Elephunk vraj sklamal starých fanúšikov príklonom skupiny k popu, na druhej strane si Black Eyed Peas našli mnoho nových priaznivcov. Trinásť pesničiek pripomína trochu mišmaš rôznych štýlov od funkových skladieb cez hip-hop až po rokenrol. Hitový singel Where Is The Love? je skôr výnimkou. Zvuk tejto kapely skôr charakterizuje ich nový singel Shut Up.

The Cure: Join the Dots: B-sides and Rarities, 1978 - 2001

Elektra/Asylum 2004

Britská skupina The Cure sa rozhodla pred vydaním nového albumu, naplánovaného na tento rok, zbaviť svojho bohatého archívu raritných nahrávok. Dnes kultová skupina pod vedením speváka a skladateľa Roberta Smitha vybrala spolu až sedemdsiat rarít vrátane B-strán singlov zo svojej celej hudobnej dráhy. Z toho dvadsaťpäť pesničiek sa po prvýkrát objavuje na CD nosiči a desať z nich ešte nebolo nikdy vydaných. Súčasťou štvorcédečkového boxu je rozsiahly booklet s fotografiami.

Barry White: Love Songs

Universal 2004

Kolekciou ľúbostných piesní možno zaspomínať na najväčšieho milovníka v dejinách popmusic Barryho Whita, ktorý zomrel minulý rok. Majiteľ najhlbšieho sexi hlasu zanechal po sebe množstvo nahrávok.

Niektoré z nich, postavené na orchestrálnom funku 70. rokov, sa hrávajú aj dnes. Jeho najlepšie pesničky sa z tej éry nachádzajú aj na tomto albume: Can't Get Enough Of Your Love, I'm Gonna Love You Just A Little Bit More alebo You're The First, The Last, My Everything. Barry White bol originál, nikomu sa nepodarí k jeho polospievanému-polorozprávanému štýlu ani len priblížiť.

Air: Talkie Walkie

EMI 2004

Francúzska elektronická skupina Air sa vracia s novým albumom Talkie Walkie, produkovaným známym Nigelom Godrichom, ktorý sa podieľal aj na albumoch skupiny Radiohead. J. B. Dunckel a Nicolas Godin sa na novinke vracajú k svojmu úspešnému debutu Moon Safari, na ktorom spojili prednosti francúzskeho gýčového popu s funkom a elektronikou.

Album obsahuje aj inštrumentálku Alone In Kyoto, ktorú použila režisérka Sofia Coppolová vo filme Lost In Translation. Súčasťou limitovanej edície je aj 35-minútové DVD z koncertu skupiny, doplnené aj o scény zo zákulisia.

(peb)