Brusel chce zachrániť filmový priemysel vo východnej Európe

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Brusel sa chystá hodiť záchrannú sieť potápajúcemu sa filmovému priemyslu vo východnej Európe, píše britský denník Independent. Ide o kontroverznú reformu spôsobu, akým Európska únia (EÚ) dotuje produkciu filmov. Po páde be

rlínskeho múru národná kinematografia v krajinách ako Poľsko a Maďarsko skolabovala a domáca produkcia je tu takmer nulová. Domáce filmy jednoducho nedokázali konkurovať Hollywoodu a obrovským multiplexom.

Podľa nového plánu by producenti v bohatších členských krajinách EÚ rozdelili dotácie tým spôsobom, že by sa podieľali v koprodukcii na filmoch nakrúcaných vo východnej Európe. Polovica peňazí by teda išla do nových členských krajín. Iróniou je, že Francúzsko, teda krajina, ktorá je tradične považovaná za patrónku európskej kinematografie, sa postavila proti týmto plánom. Podľa Francúzov by takéto obmedzenia pre hlavných hráčov v Európe len ďalej posilnili moc Hollywoodu a viedlo by to k ďalšej amerikanizácii európskej kultúry, uzatvára Independent.