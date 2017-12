Dostál: Slovenské divadlo zostáva v našom kultúrnom povedomí

2. feb 2004 o 14:12 TASR

Praha 2. februára (TASR) - Hra kanadského dramatika Johna Murella Posledné leto Sarah Bernhardtovej v podaní činohry Slovenského národného divadla v nedeľu večer uviedla 9. ročník festivalu Slovenské divadlo v Prahe.

Medzi divákmi, ktorí dlhým potleskom ocenili výkony Božidary Turzonovovej a Michala Dočolomanského, bol aj český minister kultúry Pavel Dostál a primátori Prahy a Bratislavy, Pavel Bém a Andrej Ďurkovský.

Ako český minister kultúry, ktorý prevzal nad divadelným festivalom záštitu, povedal pre TASR, slovenské divadlo a kultúra - napriek rozdeleniu spoločného štátu - zostávajú v kultúrnom povedomí Čechov, a naopak.

"Slovenské divadlo, respektíve slovenská kultúra, napriek rozdeleniu štátu, sú v Čechách neustále súčasťou kultúrneho povedomia. A ako minister kultúry viem - často jazdím k vám na Slovensko - že je to aj opačne, že česká kultúra a české divadlo sú tiež súčasťou slovenského (kultúrneho) povedomia," zdôraznil minister Dostál.

"Takže vo svojej podstate tu vzniká taký fenomén, že tá česko-slovenská vzájomnosť je jednoducho daná, daná dlhým spolužitím v kultúre. Je to veľmi markantne vidieť na tom, že kultúry nielen že vedľa seba dlho existovali, inšpirovali sa a ovplyvňovali sa, ale aj na tom, že tie kultúry natoľko prerástli, že žiadne politické rozhodnutia nemôžu zmeniť nič na tom, že slovenská kultúra je zároveň česká a česká kultúra je zároveň slovenská," vysvetlil ďalej pre TASR.

Festival slovenského divadla v českej metropole pokračuje do 8. februára vystúpeniami Divadla Astorka Korzo ď90, GUnaGU, Prešporského divadla Bratislava, Slovenského komorného divadla z Martina, Divadla A. Bagara z Nitry, Radošinského naivného divadla a bratislavskej Novej scény.

"Teším sa skutočne na každé predstavenie. Už to úvodné bolo nádherné (SND), bol to herecký koncert - a to je asi to, čo diváci nášho festivalu očakávajú: stretnutie s vynikajúcimi hercami a zaujímavými hrami," konštatovala pre TASR riaditeľka festivalu Hana Heřmánková. Všetky predstavenia sú už beznádejne vypredané.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) juh

