Hra zboku, spredu a zozadu

Petr Zelenka a Michael Frayn: Odchody vlakov. Divadlo Astorka Korzo 90. Réžia: Petr Zelenka. Hrajú: Anna Šišková a Vladimír Hajdu. Premiéra: 3. februára.

3. feb 2004 o 12:30 ZUZANA KOMÁROVÁ

FOTO SME - PAVOL MAJER





„Chcela som hru pre dvoch. Prišla som za Honzom Hřebejkom a on mi poradil pána režiséra Zelenku," priznáva sa k iniciovaniu hry Anna Šišková. „V Česku je absolútne prirodzené, že herec si vyhliadne hru, postavu aj režiséra, a príde za ním s otázkou, či do toho ide," dodáva Petr Zelenka.

Odchody vlakov je hra o siedmich hercoch, z ktorých zostali traja, no čudesnú divadelnú hru musia zahrať iba dvaja. „Áno, je to náročné na orientáciu." priznávajú obaja účinkujúci, „ale je to zaujímavé. Ja hrám herca, ktorý si nič nepamätá, človeka v chaose. Anička to celé organizuje, ale nedarí sa jej to," vysvetľuje Vladimír Hajdu.

Základom hry Odchody vlakov je jednoaktovka britského dramatika Michaela Frayna Chinamen spred viac ako tridsiatich rokov. Zvyšok textu vznikol počas skúšok. Hra má tri dejstvá, ale nie je to pre dĺžku: „Najprv to hráme spredu, potom zozadu a nakoniec zboku," hovorí Anna Šišková a má na mysli postavenie rekvizít na scéne. Každé dejstvo trvá pol hodiny a potom sa s obsahom mení aj scéna Františka Liptáka. Je to príbeh o unavených a zmätených ľuďoch - hlásia odchody vlakov, odlety lietadiel, dabujú filmy a otvárajú benzínové pumpy. Okrem toho sa občas stretnú v čudesnej divadelnej hre Číňania.

„Hráme herecký sen. Takéto situácie sa občas prisnijú každému hercovi," hovorí Ady Hajdu.