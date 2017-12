Disney sám doma: Pixar opúšťa manželstvo z rozumu

Končí sa éra kreslených disneyoviek. Mediálny koncern Walt Disney prepúšťa 250 kresliarov a zatvára svoje oddelenie kreslených filmov v Orlande v štáte Florida. V tomto štúdiu vznikli okrem iných filmy Mulan či Lilo & Stitch.

4. feb 2004 o 10:30

Komerčne najúspešnejším animovaným filmom všetkých čias je Hľadá sa Nemo. Je prvým animovaným filmom, ktorý zarobil päťsto miliónov dolárov zo vstupného. Takýchto filmov je iba desať v celej histórii. FOTO - ČTK /AP





Tým, že Disney zatvára ateliéry v Orlande, skoncuje, aspoň podľa všeobecnej mienky, s klasickou kresliacou technikou ako takou. Spoločnosti Disney je teraz vzorom jej partner, s ktorým doteraz spolupracovala - Pixar. Práve Pixar naposledy zlámal všetky rekordy 3D animovanou rozprávkou Hľadá sa Nemo a porazil aj doteraz najúspešnejšiu kreslenú disneyovku v dejinách, Levieho kráľa. Pixar tvoril od začiatku len počítačovo animované filmy. Hľadá sa Nemo je ich piatym veľkým hitom, po Toy Story I (a neskôr Toy Story II, Život chrobáka a Príšerky s. r. o., ktorá bola roku 1995 prvým kompletne počítačovo animovaným filmom vôbec.

Na rozdiel od Pixaru vyrobil Disney v posledných rokoch aj prepadáky, napríklad Atlantídu a Ostrov pokladov. Ďalšiu facku dostal Disney, keď získal Oscara za najlepší animovaný film minulý rok japonský projekt Cesta do fantázie s malou Chihiro, a nie ich Lilo & Stitch. Najnovší film z tejto hollywoodskej dielne vznikne už len na počítačoch: A Day with Wilbur Robinson (Deň s Wilburom Robinsonom).

Aj Pixar nasadí tento rok nový počítačovo animovaný film - v spolupráci so štúdiami Disney, ktoré zabezpečujú distribúciu a marketing. Pixar má v zmluve s Disneym ešte dva animované filmy a potom si môže hľadať nového partnera. Pixar sa snažil dohodnúť s partnerom výhodnejšiu zmluvu, ale po dlhých rozhovoroch nakoniec Disney a Pixar skončili spoluprácu, a Disney už bude odkázaný len na vlastné sily. Svoje ďalšie projekty Home on the Range, Chicken Little, American Dog, Rapunzel Unbraided či Toy Story 3 už bude musieť zvládnuť bez Pixaru. A zdá sa, že ešte nikdy nevládli u Disneyho také veľké pochybnosti o vlastných silách ako teraz.

Šéf spoločnosti Michael Eisner vyhlásil už minulý rok, že klasická 2D animácia je mŕtva.

Jeho oponenti však tvrdia, že kreslená technika je len obetný baránok, že na vine je zlý manažment a zlé vzťahy. Najväčším odporcom šéfa Disneyho je synovec zakladateľa Walta Disneyho Roy Disney, ktorý musel koncom roku 2003 po ťažkom mocenskom boji z vekových dôvodov ako sedemdesiatštyriročný odstúpiť zo všetkých postov nielen v správnej rade spoločnosti, ale aj z postu šéfa oddelenia filmovej animácie. To, že štúdio v Orlande končí, je podľa neho len potvrdením toho, čo už dlho tvrdí: „Zasa sa ukázalo, že Eisner stavia na krátkodobé, nie dlhodobé hodnoty." Roy Disney tvrdí, že súčasný šéf spoločnosť pochová, pretože nie je schopný „pestovať dobré vzťahy a podnecovať tvorivosť". Na stránke www.savedisney.com ľudia hlasujú, či by mal Eisner odísť, alebo zostať. Deväťdesiat percent návštevníkov mu radí odísť. (puk)