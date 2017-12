Zuzana oslávi vstup do Európy

BRATISLAVA - Speváčka Zuzana bude zastupovať Slovensko na oslavách rozširovania Európskej únie, ktoré by sa 30. apríla až 1. mája mali uskutočniť v Budapešti. SME to včera potvrdila nahrávacia spoločnosť Sony Music Bonton, domovská firma interpretky.

4. feb 2004 o 9:30

Nádejná slovenská speváčka by mala vystúpiť na budapeštianskom námestí HŚsök tere-Felvonulási tér spolu s ostatnými interpretmi z pätnástich členských krajín a desiatich štátov, ktoré rady únie rozšíria práve 1. mája 2004.

Podľa usporiadajúcej agentúry by sa na Euroconcerte mali zúčastniť aj zvučné mená európskej popmusic ako napríklad Sugarbabes alebo David Bowie z Veľkej Británie, Scooter alebo Nena z Nemecka, Tiziano Ferro z Talianska, Manu Chao z Francúzska, The Rasmus alebo Him z Fínska, či Alcazar zo Švédska.

Každý z hudobných zástupcov by mal zaspievať jednu pesničku a pred jeho vystúpením premietnu krátky film o krajine, z ktorej pochádza. Konečný zoznam účinkujúcich nie je známy, usporiadajúca agentúra Total Media ho zverejní až koncom marca. Bližšie informácie nájdete na internetovej adrese www. eurokoncert.hu . Očakáva sa, že Euroconcert navštívi 100- až 150-tisíc ľudí.

Maďarská strana vyberala z piatich slovenských interpretov. Okrem Zuzany medzi možnými kandidátmi boli aj Horkýže slíže, Misha, Polemic alebo skupina Hammerheart. Organizátori sa nakoniec rozhodli pre mladú speváčku. Zuzana, celým menom Zuzana Smatanová, vydala minulý rok debutový album Entirely Good. Je víťazkou minulého ročníka súťaže talentov Coca-Cola PopStar. Prednedávnom zastupovala Slovensko na medzinárodnom hudobnom festivale Eurosonic v Holandsku.

(peb)