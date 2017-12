Na Novej scéne si dajú "Blbca na večeru"

Bratislava 4. februára (TASR) - Úspešný francúzsky komediálny titul Blbec na večeru sa po kinách dostáva aj na divadelné dosky.

Pôvodnú hru francúzskeho režiséra komédií Francisa Vebera si vybrali aj na bratislavskej Novej scéne a premiéru bude mať nadchádzajúci piatok a sobotu 6. a 7. februára.

V réžii Ivana Horvátha sa v hlavnej úlohe "blbca" Francoisa, dobromyseľného úradníka jednoduchšieho charakteru, predstaví Ivan "Tuli" Vojtek. Šarmantného a cynického Pierra, ktorý s priateľmi súťaží o to, kto pozve na večeru väčšieho blbca, alternujú Ján Gallovič a Dušan Szabó.

"Ponuku som prijal preto, že je to parádna hra o vzťahoch. Aj mne je možno blízka tým, že poukazuje na to, čo zažila asi každá generácia, a to je predstava recesie. Nastoľuje otázku, kto má vlastne právo uzurpovať si patent na rozum a apriori niekoho podceňovať," hovorí Emil Horváth, ktorý si vraj v mladosti tiež s priateľmi užil niekoľko kanadských žartíkov na úkor druhých a z toho, čo sa mu vtedy zdalo vtipné, má dnes "kocovinu".

"Po 22 rokoch hereckej kariéry pre mňa začalo byť už trochu stereotypné hrať intelektuálov a milovníkov," poznamenal v súvislosti so svojou najnovšou úlohou predstaviteľ titulnej postavy Ivan Vojtek a dodal: "My blbci naozaj vnímame tento svet z tej druhej strany a veľmi ľutujeme tých múdrych, čo im to dá za námahu neustále dokazovať, že su múdri a my ostatní blbci...."

V sviežej komédii plnej neočakávaných zvratov si popri predstaviteľov hlavných postáv zahrali aj Jana Hubinská, Henrieta Mickovičová, Karol Čálik, Ivan Šándor, Gabika Škrabáková, Michaela Majerníková, Juraj Ďurdiak a Ivan Letko. Titulnú postavu s Ivanom Vojtekom alternuje mladší kolega zo Slovenského národného divadla Branislav Bystriansky.

