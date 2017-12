Ledecký: Do vzťahu treba stále investovať, a to nehovorím o peniazoch

Bratislava 4. februára (TASR) - Český spevák Janek Ledecký je aj po viac ako pätnástich rokoch manželstva do svojej nežnej polovičky zaľúbený po uši.

4. feb 2004 o 17:30 TASR

Šarmantný spevák zaujal nedávno miesto v porote zábavnej relácie Láska nebeská, ktorú TV Markíza odvysiela presne na deň Svätého Valentína. V programe nechýbala ani jeho romantická skladba Pěkná, pěkná, pěkná, ktorú kedysi zložil práve pre manželku. "Do vzťahu treba stále investovať. A to teraz nehovorím o peniazoch," tvrdí s úsmevom spevák, skladateľ, herec i producent, podľa ktorého sa aj po rokoch treba pripravovať na stretnutie so ženou ako po prvý či druhý raz. "Občas je tiež dobré vypadnúť na chvíľu z domova, aby sa ľudia na seba viac tešili," dodáva s úsmevom. Aj po rokoch vie speváka manželka prekvapiť. Úplne ho napríklad zaskočila, keď oslavoval okrúhle 40. narodeniny. "Dostal som velikánsku trampolínu, ohňostroj a vrcholom bola záhradná fontána," spomína. Ledecký tiež sebakriticky priznáva: "Žena, ktorá som mnou tak dlho vydržala, musí mať svätožiaru." Upozornenie: TASR vydáva k správe fotomateriál.