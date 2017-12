Múzy nemlčia, v Paríži sa pripravuje veľtrh súčasného umenia

7. okt 2001 o 6:30 TASR

Paríž 6. októbra (TASR) - V ovzduší vyčkávania, spojeného s medzinárodnou situáciou po teroristických útokoch v amerických mestách Washington a New York, sa 10. októbra začne v Paríži 28. ročník Medzinárodného veľtrhu súčasného umenia (FIAC).

Desať amerických galérií zo 163 vystavovateľov veľtrhu súčasného umenia potvrdilo účasť v Paríži aj napriek teroristickým útokom z 11. septembra.

Päť dní - od 10. do 15. októbra - bude vyše 600 umelcov z piatich kontinentov diskutovať o súčasnom umení. Organizátori veľtrhu očakávajú, že na expozície sa príde pozrieť približne 80.000 milovníkov umenia.

Na FIAC sa zúčastní 81 galérií z Francúzska a 82 zahraničných výstavných siení so svojimi dielami. FIAC je rozdelený do štyroch hlavných sekcií: monografické súbory, nazvané aj One man shows, ďalej tematické výstavy, alebo Group shows, tretia sekcia nesie názov Perspektívy, v ktorej je zahrnutých 14 galérií a nový priestor pre osem videoumelcov, a poslednou je sekcia s rytinami a litografiami.

Popri fotografii, maľbe, kresbe, videoumení, multimediálnom zobrazovaní a zmiešanej technike sa na FIAC predstavia všetky disciplíny - od klasických cez roky pop umenia až po avantgardu.

Predstaviteľka nemenovanej parížskej galérie Michele Aittouaresová povedala, že vládne "ovzdušie neistoty". Nateraz sa ale oblasť umenia neponorila až do takého stavu, ako v roku 1991 v čase vojny v Perzskom zálive. "Možno si už ľudia zvykajú na vojny," uviedla.

Na práve prebiehajúcom salóne Art Paris - výstave moderného a súčasného umenia - vo francúzskom hlavnom meste sa tieto slová ako by neprejavovali. Art Paris v Louvre už navštívilo 27.000 divákov, pričom v minulom roku na výstavu prišlo 25.000 návštevníkov.

Aittouaresová konštatovala, že ľudia si chcú urobiť radosť, aj keď kupujú umelecké diela "rozumne", zriedkavo idú nad cenu 7622 eúr (50.000 frankov). Na Art Paris nevidela Američanov, dodala.

FIAC a predaj na aukciách počas jesene v New Yorku veľa napovedia o "zdravotnom stave trhu s umením".