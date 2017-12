Berlinale sa dnes začne Amerikou

Medveď pre klasika

5. feb 2004 o 10:30 MIRO ULMAN

FOTO - REUTERS





Argentínsky filmár Fernando Solanas dostane na Berlinale čestného Zlatého medveďa za životné dielo.

„Máme radosť, že môžeme odovzdať Zlatého medveďa tomuto veľkému a odvážnemu režisérovi," povedal Dieter Kosslick, riaditeľ Berlinale. „Filmy Fernanda Solanasa ukazujú argentínske pomery s mimoriadnou silou." Šesťdesiatsedemročný Solanas už vyše tridsať rokov robí filmy o svojej vlasti Argentíne, o jej politickej a spoločenskej realite. Cenu mu slávnostne odovzdajú 10. februára.

Kedysi, v šesťdesiatom ôsmom, filmom La hora de los hornos vytvoril nový smer radikálneho angažovaného politického filmu. Radikálneho svojím posolstvom aj svojou filmovou novosťou. O dvadsať rokov neskôr prišiel s hudobne inšpirovaným poetickým Juhom, ktorý ho preslávil - jednak vďaka hudbe Astora Pia, a jednak vďaka nočným scénam plným modravej hmly. La Nube (Oblak) sa považuje za akýsi ponurý remaku Juhu. Prevažujú v ňom sivé, čierne a bledé tóny. Film sa odohráva v Buenos Aires, nad ktorým visí veľký čierny oblak, z ktorého 1600 dní prší na mesto. V tej skľučujúcej atmosfére bojuje riaditeľ divadla Max so súborom o prežitie divadla. Divadlo nesie symbolický názov Zrkadlo a je to hniezdo vzdornej divadelnej kultúry, ktorá chce uniknúť diktátu trhu a všadeprítomnej televíznej kultúre. Film sa napriek základnému smútku končí tangom, ktoré skomponoval sám režisér, v ktorom sa spieva: „Keď ti povedia, že je to nemožné, never tomu, nie je to pravda."

Na Berlinale premietnu jeho dokument Memoria del saqueo (Príbeh drancovania). „Môj film," hovorí Solanas, „by mal priniesť živý príspevok do potrebnej diskusie - ktorá beží v Argentíne, v Južnej Amerike a po celom svete - o globalizácii dôstojnej človeka. Zároveň má ukázať, že jestvuje aj iný svet." (eg)

Film Návrat do Cold Mountain, príbeh z americkej Občianskej vojny, s Nicole Kidmanovou v hlavnej úlohe, dnes otvorí 54. ročník Berlinale - jedného z troch najprestížnejších filmových festivalov (spolu s Cannes a Benátkami).

Festival v posledných rokoch návštevníkov vždy niečím prekvapil. Či už to bol presun do nového berlínskeho centra, alebo odvolanie dlhoročného riaditeľa Moritza de Hadelna. Tohto roku však organizátorov prekvapili iní. Tri filmy Berlínu údajne na poslednú chvíľu odlákalo Cannes a vyhlásenie nominácií na Oscarov, ktoré sa konalo pravidelne v druhej polovici festivalu, sa presunulo už na koniec januára. Návštevníci a organizátori tak prišli o každoročné vzrušenie, koľko nominovaných filmov, hercov a tvorcov sa v Berlíne objaví.

Napriek uvedeným skutočnostiam však riaditeľ festivalu Dieter Kosslick verí, že tohtoročný program bude opäť zaujímavý. Pre divákov pripravil so svojím tímom takmer štyristo filmov z vyše štyridsiatich krajín. Dvadsaťšesť z nich bude uvedených v hlavnom programe, z toho dvadsaťtri súťažných. Medzi ich režisérmi nechýbajú známe mená - Patrice Leconte, Eric Rohmer, Theo Angelopoulos, Kim Ki-duk, Ken Loach, John Boorman, či Ron Howard.

Medzi mnohými hviezdami je aj Jack Nicholson, ktorý príde uviesť svoj film Milovať je zábavné (Something's Gotta Give), no diváci ho uvidia aj v siedmich filmoch uvádzaných v rámci zaujímavej retrospektívy New Hollywood 1967 - 1976. Medzi 66 titulmi z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, keď nová generácia tvorcov zmenila tvár známej továrne na sny, sú napríklad Bonnie a Clyde, Bezstarostná jazda, Čínska štvrť, Taxikár, Lovec jeleňov, Krstný otec, ale aj Warholove The Chelsea Girls.

Vyše dvesto dokumentárnych filmov uvedených v sekcii Selling Democracy - Welcome Mr. Marshall o programe hospodárskej pomoci USA európskym krajinám známom ako Marshallov plán (1948 - 1952) sa bude premietať aj v školách a filmových kluboch.

Súťažou a ďalšími sekciami sa tiahne tohtoročná hlavná téma festivalu: Latinská Amerika.

Súčasťou Berlinale je opäť Talent Campus. Tentoraz sa pod heslom Zvuk a hudba budú konať semináre a workshopy pre 500 talentovaných mladých filmárov z 23 krajín.

Ak sa do Berlína nedostanete, môžete až do 15. 2. sledovať priebeh tlačových konferencií a príchody hviezd na webovej stránke www.berlinale.de v priamom prenose.