Norah Jonesová ľutuje

Nikto nie je dokonalý, aj keď to môže na prvý pohľad tak vyzerať. K tomuto záveru dospela aj úspešná speváčka Norah Jonesová, ktorá síce za svoj album Come Away With Me získala päť cien Grammy, ale nie je s ním spokojná. Dvadsaťštyriročná umelkyňa, ...

5. feb 2004 o 13:00

Nikto nie je dokonalý, aj keď to môže na prvý pohľad tak vyzerať. K tomuto záveru dospela aj úspešná speváčka Norah Jonesová, ktorá síce za svoj album Come Away With Me získala päť cien Grammy, ale nie je s ním spokojná. Dvadsaťštyriročná umelkyňa, ktorá vo svete predala milióny kusov debutového albumu, ľutuje podľa agentúry WENN toho, že jej debut je „plný chýb". „Nebola som na to pripravená," hovorí dcéra slávneho indického sitaristu Raviho Shankara. „Taký úspech mi nie je príjemný. Na mojej prvej platni sú veci, ktoré sa mi nepáčia a ktoré by mohli byť lepšie." Speváčka však zároveň priznáva radosť z toho, že sa nahrávka ľuďom páčila: „Som na to hrdá a snažím sa na sebe stále pracovať." Mladá speváčka v súčasnosti vydáva nový album Feels Like Home. (čtk)