Tony Curtis, Jack Nicholson a S. Stallone prevzali v Berlíne Zlaté kamery

5. feb 2004 o 8:40 TASR

Berlín 5. februára (TASR) - Americkí herci Tony Curtis, Jack Nicholson a Sylvester Stallone prevzali v stredu večer v Berlíne na slávnosti, organizovanej každoročne v predvečer otvorenia medzinárodného filmového festivalu Berlinale, Zlaté kamery - ceny udeľované nemeckým televíznym časopisom.

Tony Curtis (78) dostal cenu za celoživotné dielo (napr. "Some Like It Hot" a "Spartacus"), zatiaľ čo Jack Nicholson za úlohu vo filme "About Schmidt" a Stallone ("Rambo") za úspech svojich filmov v nemeckej televízii. Curtisa sprevádzala jeho 33-ročná manželka Jill van den Bergová, Nicholsona herečka Diane Keatonová a Stalloneho celá rodina vrátane brata Franka Stalloneho.

Ceremónia sa uskutočnila na červenom koberci v Konzerthause, na námestí Gendarmenmarkt v samom centre Berlína za účasti približne 900 pozvaných hostí. Stalloneho (57) potom zapísali do Zlatej knihy Berlína.

Nicholson sa zúčastní na 54. ročníku Berlinale, ktorý sa dnes v hlavnom meste Nemecka začína a potrvá do 15. februára.

Zlaté kamery sa udeľujú na základe odovzdaných hlasov čitateľov televízneho časopisu Hoerzu z vydavateľstva Springer.