Mel Gibson zo svojho filmu vystrihne kontroverznú scénu

5. feb 2004 o 10:30 TASR

Los Angeles 5. februára (TASR) - V snahe utíšiť kritické hlasy sa austrálsky herec a režisér Mel Gibson rozhodol vystrihnúť kontroverznú scénu o Židoch zo svojho pripravovaného filmu The Passsion of Crist (Kristova vášeň). Oznámil to v stredu denník The New York Times.

V spornej scéne židovský veľkňaz po ukrižovaní Krista uvaľuje určitý druh kliatby na židovský ľud vyhlásením: "Jeho krv bude na nás a na našich deťoch." Táto pasáž sa v konečnej verzii diela neobjaví, uviedol denník s odvolaním sa na Gibsonovho blízkeho spolupracovníka.

Práve na túto scénu sa sústredili obvinenia, že film - s premiérou plánovanou na koniec februára - podporí protižidovské nálady tým, že Židov zobrazuje ako podnecovateľov zabitia Krista. Židovskí lídri poukázali na to, že historickým zdrojom obvinení z vraždy Božieho syna a tvrdení o kolektívnej vine Židov je pasáž z Evanjelia sv. Matúša.

Gibson je členom fundamentalistickej katolíckej sekty, ktorá neuznáva nedávne ospravedlnenia Vatikánu za storočia antisemitizmu. Tvorca však popiera, že film obsahuje protižidovské námety.