Siedmy Mozartov týždeň ponúkne aj hudobné rarity

BRATISLAVA 5. februára (SITA) - Dielu svetoznámeho skladateľa hudobného klasicizmu Wolfganga Amadea Mozarta je venovaný 7. ročník Mozartovho týždňa. Medzinárodný hudobný festival určený nielen milovníkom klasiky sa od 8. do 16. februára uskutoční v Bratis

lave a podľa predsedu Mozartovej obce a odborného garanta podujatia Pavla Poláka i tento rok prinesie orchestrálne a komorné koncerty. Organizátor, Mozartova obec zároveň dodrží tradíciu spájania Mozarta so súčasnými skladateľmi. Svetovú premiéru bude mať v nedeľu na otváracom koncerte skladba Hommage á W. A. Mozart, ktorú na objednávku Mozartovej obce skomponoval Peter Zagar. Otvárací koncert o 18:00 v Koncertnej sieni Bratislavského hradu uvedie aj unikátnu novodobú premiéru Carla Dittersa von Dittersdorfa Missa in C. Mozartov týždeň, ktorý ponúka klasické Mozartove diela, no aj skladby jeho súčasníkov tak popri Ludwigovi van Beethovenovi, Franzovi Schubertovi, Josephovi Haydnovi zaradí tento rok do programu i omšu Dittersdorfa.

Dramaturgickým cieľom podujatia je predstaviť slovenskej verejnosti menej známe a na Slovensku nehrané Mozartove skladby. Slovenskú premiéru tak bude mať 15. februára na záverečnom koncerte festivalu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca Symfónia 16 C dur. Hosťom bude svetoznámy interpret, dirigent a hráč na fagot Milan Turković z Rakúska. Originálnu verziu Mozartovej Serenády Es dur v rámci festivalu zahrá medzinárodný súbor hráčov na dobové dychové nástroje z Rakúska, Maďarska, Českej a Slovenskej republiky Maria Theresia Harmonie 14. februára na koncerte v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

V programe je zaradená aj Svätá omša s duchovnou hudbou W. A. Mozarta, Fašiangový koncert Moyzesovho kvarteta a dve vystúpenia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Súčasťou sú i sprievodné akcie - prednáška o Mozartovi ako pisateľovi listov a interpretačný majstrovský kurz, ktorý povedie Milan Turković. Program Mozartovho týždňa uzavrie 16. februára premietanie záznamu z koncertu Mozartovej Čarovnej flauty z festivalu v Salzburgu v Kine Mladosť. Celý program je na www.embassyaustria.sk.