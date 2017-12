Slovný súboj medzi skupinami The Darkness a Oasis pokračuje

BRATISLAVA 5. februára (SITA) - Rocková skupina The Darkness v rámci slovnej prestrelky medzi jej členmi a členmi skupiny Oasis opäť vyhráva. Spevák britskej skupiny Oasis Noel Gallagher prednedávnom ...

5. feb 2004 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 5. februára (SITA) - Rocková skupina The Darkness v rámci slovnej prestrelky medzi jej členmi a členmi skupiny Oasis opäť vyhráva. Spevák britskej skupiny Oasis Noel Gallagher prednedávnom nazval The Darkness "neškodnými". Líder The Darkness Justin Hawkins odpovedal v rozhovore pre časopis Kerrang!, že Noel Gallagher je precenený gitarista a dodal, že všetci z Oasis sú príliš arogantní.