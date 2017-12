Dráma Návrat do Cold Mountain otvorila 54. ročník Berlinale

6. feb 2004 o 8:50 TASR

Berlín 5. februára (TASR) - Americká dráma z obdobia občianskej vojny Návrat do Cold Mountain s Nicole Kidmanovou v hlavnej úlohe otvorila dnes večer 54. ročník medzinárodného festivalu Berlinale.

V rámci otváracieho programu predstavil riaditeľ festivalu Dieter Kosslick medzinárodnú porotu, ktorá bude rozhodovať o udeľovaní cien. Predsedníčkou poroty je americká herečka Frances McDormandová.

Čestným hosťom prvého dňa festivalu bol režisér otváracieho filmu Anthony Minghella, herci Faye Dunawayová, Hannelore Hogerová, Jutta Speidelová, Joachim Król, Vadim Glowna, Juliane Köhlerová, Iris Berbenová, modelka Claudia Schifferová, producent Bernd Eichinger, kameraman Michael Ballhaus a niektorí nemeckí politici. Kidmanová i jej partner v hlavnej úlohe Jude Law účasť v Berlíne odriekli.

Do festivalového paláca sa na krátky čas podarilo preniknúť skupine študentov, ktorí protestovali proti škrtaniu výdavkov na školstvo. Polícia ich z paláca vytlačila.

Na festivale, ktorý sa tentoraz sústredí hlavne na diela latinskoamerickej a juhoafrickej proveniencie, premietnu do 15. februára asi 400 filmov zo 44 krajín.

V súťažnej sekcii sa o Zlatého a Strieborného medveďa i ďalšie ocenenia bude uchádzať 23 filmov, z ktorých 19 uvedú v Berlíne v svetovej premiére. Mená tvorcov niektorých z nich, ako Theo Angelopoulos, John Boormman, Ron Howard, Ken Loach alebo Eric Rohmer, sú zárukou vysokej kvality.

Argentínsky režisér Fernando Solanas, známy kritickým monitorovaním vývoja v Argentíne a situácie na juhoamerickom kontinente, prevezme v rámci Berlinale Zlatého medveďa za celoživotné dielo.

Zaujímavé projekcie by i v tomto roku mali ponúknuť ďalšie sekcie festivalu. V novom cykle Berlinale Special premietnu napríklad film britského režiséra Petera Greenawaya The Tulse Luper Suitcases s Isabellou Rosseliniovou a Frankou Potente. Taliansky režisér Ermanno Olmi privezie do Berlína svoju prácu Cantando dietro i paraventi (Singing Behind Screens) i jej hlavného predstaviteľa - stále populárneho Buda Spencera.

Retrospektívna prehliadka Berlinale sa bude tentoraz venovať kapitole z dejín americkej kinematografie pod názvom New Hollywood 1967-1976. Trouble in Wonderland. V rámci nej uvedú medziiným sedem filmov s Jackom Nicholsonom, jednou z hviezd podujatia, ktorá v nemeckom hlavnom meste predstaví aj svoju novinku Milovať je zábavné.