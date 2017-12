Poviedku Salmana Rushdieho teraz sfilmujú

Námet Salmana Rushdieho, spisovateľa slávneho bohatstvom jazyka, záplavou citácií, odkazov a analógií, sa po prvýkrát ocitne vo filmovom prepise.

Indická kráska Padma Lakshmiová má hrať vo filme podľa scenára svojho partnera Salmana Rushdieho. FOTO - REUTERS





Tentoraz však nejde o niektorý z jeho slávnych románov, ale o poviedku.

Po prvýkrát vyšla roku 1997 v časopise The New Yorker pod názvom The Firebird's Nest (Hniezdo vtáka Ohniváka) a je o vzťahu staršieho muža a mladej ženy indického pôvodu, ktorá sa usadila v Amerike.

Príbeh trošku pripomína vlastný osud Salmana Rushdieho a jeho zoznámenie s pôvabnou, o viac než dvadsať rokov mladšou herečkou Padmou Lakshmiovou. A táto Indka, ktorá tiež vyrástla v Spojených štátoch, by mala hrať hlavnú úlohu. Akékoľvek úvahy o autobiografickom filme však pár odmieta, napokon poviedka vznikla dávno predtým, než sa Salman Rushdie a Padma Lakshmiová v roku 1999 stretli.

Salman Rushdie pri nedávnej návšteve Indie oslovil indického režiséra Apoorva Lakhia, či by nemal chuť poviedku sfilmovať. Režisér pripustil, že mal v prvej chvíli strach, či bude vedieť Rushdieho náročný text a vybrúsený štýl do filmu vôbec previesť. „Zľakol som sa. Je ako Gabriel García Márquez. Z ich diel je predsa len ťažké urobiť film. Ale keď som sa dozvedel, že to je poviedka, a keď som si ju prečítal, uľavilo sa mi," povedal denníku The Guardian.

Poviedku Salmana Rushdieho charakterizuje ako „zaujímavý ľúbostný príbeh naprieč kultúrami". A Padma Lakshmiová, tridsaťjedenročná modelka, herečka a autorka kníh nízkotučných receptov, ktorá svojou krásou očarila aj Helmuta Newtona a objavila sa na stránkach časopisov Elle, Vogue či Glamour, tak teraz čaká na veľkú umeleckú príležitosť. Nakrúcať by sa malo v New Yorku a Indii a film nemá pripomínať tradičnú bollywoodsku ponuku.

Úloha pre Salmana Rushdieho, ktorý sa už mihol pred kamerou vo filme Denník Bridget Jonesovej, sa neplánuje. Prípravy na filmovú adaptáciu prichádzajú rok po tom, čo sa Deti polnoci, román Salmana Rushdieho ocenený roku 1981 prestížnou Bookerovou cenou, dočkal divadelného spracovania.

Aj tu sa spisovateľ, spoločne s dramaturgom Simonom Readom a režisérom Timom Supplom, podieľal na spracovaní svojho diela - pre londýnsku Royal Shakespeare Company. (reuters)