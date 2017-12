Kylie si nič nepamätá

6. feb 2004 o 9:30

Zlá pamäť Kylie Minogue spôsobila, že si fanúšikovia tejto tridsaťpäťročnej austrálskej speváčky o jej pestrom živote asi veľmi neprečítajú. Kylie totiž odmietala ponuku na napísanie memoárov a ospravedlnila sa s tým, že si toho zo svojho života veľa nepamätá. Od čias, keď roku 1987 začala byť populárna, prežila bohatú kariéru plnú udalostí a zvratov. Jej priaznivci, čo túžia čítať o aférkach s Michaelom Hutchencom, Jasonom Donovanom, Lennym Kravitzom, Princom či najnovšie s Olivierom Martinezom tak zostanú sklamaní. Napriek lákavým čiastkam, ktoré jej ponúkajú vydavatelia, však hviezda nechce napísať memoáre.

„Bola by to predsa len skôr fikcia než faktografická kniha. Musela by som si vymýšľať, tento nápad sa mi vôbec nepáči," povedala Kylie agentúre Reuters. „Myslím, že už toho o sebe aj tak prezrádzam dosť, možno aj viac, než by som mala." (čtk)