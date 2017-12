Budúci architekti navrhovali zachovanie a využitie mestského hradu v B. Bystrici

Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Päť návrhov na zachovanie a aktívne využitie mestského hradu Barbakanu v Banskej Bystrici je výsledkom medzinárodného ...

7. okt 2001 o 19:10 TASR

Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Päť návrhov na zachovanie a aktívne využitie mestského hradu Barbakanu v Banskej Bystrici je výsledkom medzinárodného workshopu, ktorý sa tam dnes skončil. Na sedemdňovom podujatí sa zúčastnili budúci architekti z Minska v Bielorusku, Brna, Montpelieru vo Francúzsku, talianskej Florencie a z Bratislavy.

K spoločnému úsiliu o zveľadenie kultúrneho dedičstva s ohľadom aj na jeho budúcnosť prispeli štyri medzinárodné a jeden slovenský kolektív. Ako ďalej povedal pre TASR vedúci projektu i Katedry ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí Fakulty architektúry (FA) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Pavel Gregor, účastníci sa svojimi nápadmi pokúsili vniesť do bývalej vodnej priekopy v hradnom areáli novodobý symbol. Mal by ním byť presklený suterén a most, čím by sa zachoval pôvodný vstup do Barbakanu. "Za problémovú úlohu stretnutia ho zvolili preto, lebo napriek nesporným historickým i kultúrnym hodnotám už viac desaťročí chátra. Esteticky i funkčne znehodnocuje centrum mesta aj reprezentačné okolie krásneho historického námestia," zdôraznil P. Gregor.

Kolektívy predstavili svoje návrhy na pracovnej výstave. Postupne ju inštalujú v krajinách zúčastnených fakúlt i v priestoroch Hodinovej veže v Banskej Bystrici.

Workshop zorganizovala FA STU ako súčasť osláv svojej štvrťstoročnice v spolupráci s nadáciou Fondazione Romualdo del Bianco z Florencie v rámci projektu Dedičstvo pre budúcnosť pre študentov architektúry z rôznych krajín Európy. Uskutočnil sa počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Dlhodobý cyklus tvorivých medzinárodných dielní nadácia prijala do kalendára sezóny 2001/2002. Cieľom je najmä odstránením kultúrnych a spoločenských predsudkov, prekonávaním teritoriálnych a iných objektívnych obmedzení pripraviť účastníkov na pracovné pôsobenie v podmienkach trhu práce v zjednotenej Európe. Okrem toho prostredníctvom spoločnej tvorivej práce na záchranu vybranej architektonickej pamiatky, bližším a dôvernejším poznaním špecifických kultúrnych i spoločenských podmienok krajiny umožniť študentom, aby si obohatili, prípadne korigovali pohľad na miestne okolnosti architektonickej tvorby i aktívnej využiteľnosti pamiatky.