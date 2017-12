Grammy ovládli Beyoncé Knowlesová a Luther Vandross

Los Angeles 9. februára (TASR) - Rhytm and bluesová speváčka Beyoncé Knowlesová a soulový spevák Luther Vandross sa stali absolútnymi víťazmi 46. ročníka ...

9. feb 2004 o 10:10 TASR

Los Angeles 9. februára (TASR) - Rhytm and bluesová speváčka Beyoncé Knowlesová a soulový spevák Luther Vandross sa stali absolútnymi víťazmi 46. ročníka udeľovania amerických hudobných cien Grammy, ktoré sa konalo v noci nadnes v Los Angeles.

Knowlesová získala päť zo šiestich nominácií v celkom 105 kategóriách za svoj sólový debutový album Dangerously in Love. Dva miniatúrne gramofóny išli na konto hitu Crazy in Love, ktorý bodoval ako najlepšia R&B skladba a ako najlepšia kombinácia rapu a klasického spevu. Zvyšné tri Grammy dostala Beyoncé za najlepší ženský výkon v oblasti R&B, najlepší R&B album a najlepší R&B duet (The Closer I Get To You), ktorý naspievala s Lutherom Vandrossom.

Beyoncé vyrovnala rekord speváčok Alicie Keysovej, Norah Jonesovej a Lauryn Hillovej, ktoré získali tiež po päť prestížnych cien. Na úvod slávnostného večera spievala s Princom jeho 20 rokov starý hit Purple Rain, potom pokračovala sólo.

Luther Vandross, ktorý vlani prežil mozgovú porážku, bol tento rok úspešný štyrikrát. Vyhral Grammy v kategórii mužský spevácky výkon v oblasti R&B za skladbu Dance With My Father, najlepší R&B album rovnakého mena a za duet s Beyoncé Knowlesovou. "Chcem sa všetkým poďakovať za vašu lásku a podporu," povedal Vandross v posolstve, nahratom na videozáznam.

Ďalšími viacnásobnými držiteľmi Grammy sa stali v prvej časti programu Jack White zo skupiny The White Stripes a raper Eminem, ktorí získali po dve ceny, ako aj bluegrassová speváčka Alison Kraussová (tri ceny).

Cenu za singel roka dostala britská rocková skupina Coldplay. Ide o titul Clocks z albumu A Rush Of Blood To The Head. Spevák kapely Chris Martin venoval cenu vlani zosnulej legende country Johnnymu Cashovi a americkému senátorovi Johnovi Kerrymu, ktorý je favoritom Demokratickej strany na funkciu prezidenta po republikánovi Georgevi W. Bushovi. Martin povedal, že dúfa, že Kerry 2. novembra voľby vyhrá.

Najlepším popovým spevákom sa stal Justin Timberlake s piesňou Cry Me a River, ktorý dominoval aj v kategórii najlepší popový album (Justified). Timberlake sa opäť ospravedlnil za incident počas finále amerického futbalu, keď pri spievaní duetu v priamom prenose nechtiac odhalil pravý prsník Janet Jacksonovej. "Čo sa tam stalo bolo neúmyselné, absolútne poľutovaniahodné. Ospravedlňujem sa, ako som vás tým urazil," povedal Timberlake.

Kvôli tomuto škandálu sa udeľovanie cien nevysielalo naživo, ale zo záznamu s päťminútovým oneskorením. Televízna stanica CBS tak chcela zabrániť, aby sa do vysielania dostali neslušné scény a vulgárne slová. Jacksonovú najprv vyškrtli so zoznamu účinkujúcich, potom ju tam vrátili, ale speváčka nakoniec sama účasť zrušila.

Medzi popovými speváčkami ocenila porota Christinu Aguilerovú a jej pieseň Beautiful. Cenu za najlepšiu tanečnú pieseň (Come Into My World) si medzi ženami odniesla Kylie Minogue.

Za rapový album Speakerboxxx/The Love Below dostalo cenu šesťkrát nominované duo OutKast. Jej členovia ako jediní neabsolvovali ďakovnú reč.

Najlepším novým umelcom roku sa stala rocková kapela Evanescence. Formácia okolo speváčky Amy Leeovej a gitaristu Bena Moodyho sa stala známou albumom Fallen.

Medzi ocenenými sú aj traja vlani zosnulí umelci. V časti programu, ktorý televízia nevysielala, ju dostali Johnny Cash a producent Mark Romanek v kategórii krátky videoklip (Hurt). Cashova manželka June Carterová, ktorá zomrela iba niekoľko mesiacov pred manželom, bola ocenená za najlepší tradičný folkový album (Wildwood Flower). Po obidve ceny si prišiel syn John Carter Cash. Po Grammy za najlepší súčasný folkový album The Wind si osobne nemohol prísť ani textár Warren Zevon, ktorý podľahol rakovine pľúc.

V klasickej hudbe si dve Grammy odniesli Viedenskí filharmonici a chlapčenský spevácky zbor Wiener Sängerknaben spolu so ženským chórom Viedenského speváckeho zboru. Stali sa víťazmi kategórií najlepší orchestrálny výkon a najlepší klasický album za 3. symfóniu Gustava Mahlera pod vedením dirigenta Pierra Bouleza. Nemecký basbaritón Thomas Quasthoff (43) a švédska mezosopranistka Anne Sofiová von Otter získali cenu za najlepší spevácky výkon v oblasti klasickej hudby.

Model gramofónu si domov odniesli aj bývalí prezidenti obidvoch svetových mocností Bill Clinton a Michail Gorbačov. Cenu dostali spolu s talianskou herečkou Sophiou Lorenovou za načítanie rozprávky Sergeja Prokofieva Peter a vlk. CD so zvukovou nahrávkou vyšlo pri príležitosti 50. výročia úmrtia Prokofieva. Naopak naprázdno vyšla Clintonova manželka Hillary, ktorá bola nominovaná v kategórii kniha na CD za svoju autobiografiu Living History, ale cenu jej vyfúkol americký satirik Al Franken. Bývalá prvá dáma USA však nemusí byť smutná, pretože Grammy v rovnakej kategórii získala už v roku 1996 za dielo It Takes a Village.

Na udeľovaní hudobných cien sa dostalo pocty aj legendárnej skupine Beatles, ktorá pred 40 rokmi prvýkrát vystúpila v americkej televízii. Chrobáci dostali Grammy za účinkovanie v pamätnej Šou Eda Sullivana, ktorú vtedy sledovalo 73 miliónov divákov a spustila vlnu "beatlemánie" v USA. Cenu za už nežijúcu dvojicu John Lennon a George Harrison prevzali ich manželky Yoko Ono a Olivia Harrisonová. Paul McCartney a Ringo Starr boli v Los Angeles prítomní prostredníctvom videozáznamov.