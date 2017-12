Beyonce dostala päť cien Grammy

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Americká speváčka Beyonce Knowlesová získala počas víkendu päť hudobných cien Grammy. Pieseň Crazy in Love jej priniesla dve ocenenia, ďalšie tri dostala za album Dangerously in Love. "Je to neuveriteľné. Úplne mi stačilo v

Písmo: A - | A + 0 ystupovať a spievať," vyjadrila sa Beyonce pri preberaní cien. Skupina Coldplay vyhrala Grammy za Clocks v kategórii album roka. Justin Timberlake získal dve ceny. Pri ich preberaní sa ospravedlnil za svoju minulotýždňovú nešikovnosť pri vystúpení s Janet Jacksonovou, keď jej pri tanci odtrhol časť korzetu. Celú slávnosť začal Prince so svojou piesňou Purple Rain na počesť 20. výročia tejto piesne aj filmu. Johnnymu Cashovi udelili cenu in memoriam za pieseň Hurt.