Nuda v Brne otvorila prehliadku filmu, videa a televízie Febiofest

Bratislava 9. februára (TASR) - Česká úspešná komédia Vladimíra Morávka Nuda v Brne otvorila za osobnej účasti tvorcov počas slávnostného ceremoniálu v dvoch kinosálach Multikina Metropolis bratislavskú časť 11. Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest 2004, ktorá začala v piatich bratislavských kinách.

Snímka, rozohrávajúca príbeh dvoch bratov, z ktorých jeden cestuje do Brna na prvé životné rande, sa v týchto dňoch dostáva aj do slovenských kín. Podľa Morávka sa jeho film vedome hlási k odkazu českej Novej vlny, a to nielen čiernobielou realizáciou, ale aj asociatívnosťou a náladou. Keďže ide o jeho filmový debut, nesiahol po klasických filmových "prikázaniach", zaujímala ho skôr autenticita prostredia, zážitkov a esencia nešikovnosti, pretavená do konania hlavných postáv. Neustále prekvapenia a nápady, ktoré vo filme dominujú, ho menia na zvláštnu pseudodokumentárnu tragikomickú grotesku. Autentickosť malého mesta podporujú aj civilné herecké prejavy v podaní hercov Klicperovho divadla v Hradci Králové, kde Morávek v súčasnosti pôsobí ako umelecký riaditeľ.

"Nudu v Brne síce nevybrala česká akadémia ako nomináciu na Oscara, ale je to nesmierne kvalitný, na debut nesmierne vyzretý film," uviedol pre TASR riaditeľ slovenského Febiofestu Peter Dubecký. "Je to veľmi svieža komédia," myslí si Dubecký, podľa ktorého sa oproti minulému ročníku festivalu posilnila kvalita predovšetkým českých filmov.

Film uvedú v dominantnej sekcii festivalu, ktorou ostávajú novinky českej a slovenskej tvorby. Osobne bude uvedený dokumentárny film Petra Kerekesa 66 sezón, ktorý podobne ako Nuda v Brne dostal na záver českého Febiofestu cenu kritiky - Kristiána. Svoj film Sentiment tu osobne uvedie Tomáš Hejtmánek, podobne záverečný koprodukčný film Kráľ zlodejov, či medzi novinkami českej televíznej tvorby dominujúci seriál Olympiáda. Sekcia To naj z Febia bude zameraná na dokumenty z cyklu Cestománia a Spoveď, medzi ktoré patrí i 10 celovečerných a 27 krátkometrážnych Kielowskeho titulov. Druhá retrospektíva ponúkne výber z celovečernej tvorby Františka Vláčila, ktorého osobnosťou je inšpirovaný spomínaný Sentiment.

Z popularity juhoslovanskej tvorby dramaturgia vychádzala pri zostavovaní pohľadu na národné kinematografie, v rámci ktorej sekcie Srbská ruleta svoje filmy osobne uvedie režisér Goran Markovič. Tradične sú v ponuke Febiofestu filmy HBO uvádza, Divné videofilmy, divákov poteší sekcia predpremiér Novinky ASFK, či viaceré kvalitné filmy To najnovšie z európskej tvorby.

Febiofest ponúkne od dnes do 26. februára spolu 109 filmov v 13 kinosálach ôsmich slovenských miest, ktorá aj tento rok ponúka najväčšiu prehliadku českej tvorby na Slovensku. Tohtoročný festival oproti minulému ročníku ponúkne asi o osem percent predstavení viac ako minulý rok - spolu 210. Otitulkované či nadabované filmy budú najprv premietať v Bratislave do 15. februára, potom budú filmy smerovať cez Poprad, Prešov, Žilinu, Košice, Nitru, Martin do Banskej Bystrice. Slovenská prehliadka má rozpočet asi milión Sk podobne ako české regionálne prehliadky v Ostrave, či Brne. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.