Nuda v Brne sa páčila nielen na Febiofeste v Bratislave, ale i v Brne

10. feb 2004 o 14:51 TASR

Bratislava 10. februára (TASR) Nielen slovenskému publiku sa zapáčil filmový debut známeho českého režiséra Vladimíra Morávka Nuda v Brne, ktorý v pondelok otvoril festival Febiofest, priazeň si napriek svojmu názvu získal aj v samotnom Brne.

"V závere ostalo ešte niekoľko pozoruhodných otázok, takže je možné, že ďalší osud hlavných hrdinov budeme inscenovať v divadle," uvažoval dnes pred novinármi Morávek, ktorý väčšinu hercov do filmu vybral z Klicperovho divadla v Hradci Králové. Tam Morávek pôsobí ako umelecký riaditeľ a prebiehalo tam aj samotné nakrúcanie Nudy v Brne, naopak, z Brna pochádza väčšina tvorcov, ale i herci ako Miroslav Donutil. O film, ktorý sa dostáva do slovenských kín, majú záujem aj v Poľsku, Taliansku, Rakúsku či Izraeli, producent Čestmír Kopecký si však nie je celkom istý, či v preklade a s titulkami film nestratí 50 percent svojho významu. Morávek prezradil, že s jedným z hlavných protagonistov a spoluscenáristom filmu Janom Budařom už pracujú na novej snímke, ktorá by sa mala volať Mareš a Hrubeš sú kamaráti do dažďa. Na Nudu v Brne nový projekt nadväzuje iba tragikomikou a satirickým pohľadom na svet. Nudu v Brne neuvidia len bratislavskí diváci, keďže 11. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest 2004 po skončení v Bratislave 15. februára pokračuje v Poprade, Prešove, Žiline, Košiciach, Nitre, Martine a na záver v Banskej Bystrici.

Snímka, rozohrávajúca príbeh dvoch bratov, z ktorých jeden cestuje do Brna na prvé životné rande, sa podľa Morávka vedome hlási k odkazu českej Novej vlny, a to nielen čiernobielou realizáciou, ale aj asociatívnosťou a náladou. Keďže ide o Morávkov filmový debut, nesiahol po klasických filmových "prikázaniach", zaujímala ho skôr autenticita prostredia, zážitkov a esencia nešikovnosti, pretavená do konania hlavných postáv. Neustále prekvapenia a nápady, ktoré vo filme dominujú, ho menia na zvláštnu pseudodokumentárnu tragikomickú grotesku. Z hercov, ktorí vo filme hrajú, treba spomenúť najmä Kateřinu Holanovú, Martina Pechláta, Jana Budařa a Miroslava Donutila.