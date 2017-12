Šťastné roky Marilyn Monroe sú teraz v Berlíne

11. feb 2004 o 12:50

FOTO - REUTERS





Do 30. mája bude v berlínskej kaviarni Café Einstein na ulici Unter den Linden vystavených šesťdesiat dosiaľ nezverejnených fotografií Marilyn Monroe. Fotograf Sam Shaw sa s legendárnou superhviezdou a erotickým symbolom zoznámil ešte ako s mladučkou nezamestnanou herečkou a priatelili sa až do jej smrti, ako povedal vydavateľ Thomas Lardon. Berlínske vydavateľstvo Lardon Media zároveň vydáva obrazovú publikáciu Marilyn - The New York Years s Shawovými stošesťdesiatimi dosiaľ nezverejneným fotografiami. Shaw má obrovské množstvo jej fotografií, len ku koncu, povedal Lardon, ju už nefotografoval, „keď bola poznačená závislosťou a zúfalstvom."

Obdobie medzi rokmi 1954 až 1958 v New Yorku bolo pre Marilyn jedným z najšťastnejších. Na fotografiách je mladá, sebavedomá žena, ktorá sa takmer vždy usmieva rovno do objektívu. V New Yorku narazila na svoju veľkú lásku, dramatika Arthura Millera (na snímke) . Ako šťastný pár ich Sam Shaw ukazuje na letnej lúke, opretých o strom. Na väčšine fotografií je Marilyn v bielych šatách, s podmanivým úsmevom.

(reuters)