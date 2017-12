Jordanová obvinila Victoriu, že jej zničila vzťah

11. feb 2004 o 13:30 TASR

Londýn 11. februára (TASR) - Modelka Katie Jordanová tvrdí, že s Davidom Beckhamom nikdy nič nemala. O jej vyhlásení informuje britský bulvárny časopis The Sun.

S futbalistom sa modelka stretla pred tromi rokmi v nočnom klube a v tom čase ho sprevádzala i jeho manželka Victoria. Modelka pripustila, že sexuálne napätie medzi ňou a Davidom bolo silné, avšak vyhlásila, že so spajskou bol príliš blízko na to, aby ho vôbec mohla pobozkať. "Bolo tu iskrenie. Ale vedela som, že by sa to nemohlo stať. Bol ženatý a Posh mu bola stále v pätách."

Jordanová tiež obvinila spajsku, že zapríčinila jej rozchod so spevákom Danom Bowersom, ktorý ju až príliš obdivoval.