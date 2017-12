Bob Dylan dal povolenie na sfilmovanie svojho života

BRATISLAVA 11. februára (SITA) - Americký spevák a gitarista Bob Dylan dal filmovému štúdiu Paramount Pictures zelenú na sfilmovanie svojho života. Ako uviedol filmový časopis Variety, na scenári momentálne ...

11. feb 2004 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 11. februára (SITA) - Americký spevák a gitarista Bob Dylan dal filmovému štúdiu Paramount Pictures zelenú na sfilmovanie svojho života. Ako uviedol filmový časopis Variety, na scenári momentálne pracuje režisér Todd Haynes. Film je inšpirovaný Dylanovou hudbou, uviedla istá filmová producentka, sám Dylan v ňom ako herec nevystúpi. Doteraz sú o filme známe len niektoré detaily.

Bob Dylan už hral vo filme Masked and Anonymous folkového speváka, ktorého prepustili z väzenia. Dnes 62-ročný spevák sa preslávil v šesťdesiatych rokoch piesňami ako Blowin` in The Wind, Like a Rolling Stone a Mr. Tambourine Man.