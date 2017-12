Timko: Slová do tmy "vyjdú na svetlo" v polovici marca

Bratislava 11. februára (TASR) - So Slovami do tmy vyrazí v polovici marca na veľké, česko-slovenské turné slovenská skupina No Name.

11. feb 2004 o 14:00 TASR

Písmo: A - | A + 0 "Už teraz sa nevieme dočkať. Keďže je ale album úspešný, malo by byť všetko o.k.," hovorí s úsmevom líder kapely Igor Timko. Koncertné turné odštartuje skupina 15. marca v Prešove a skončí 30. marca, kde inde ako doma v Košiciach. Od 2. apríla bude potom nasledovať česká časť, ktorá sa začne v Ústí nad Labem a potrvá do 20. apríla. "Slová do tmy vyjdú konečne na svetlo," žartuje ďalej Timko, podľa ktorého pôjde o poriadny koncertný záťah. Divoké party medzi koncertmi však podľa jeho slov nepripadajú do úvahy, aj keď ich fanúšikovia často ťahajú do rôznych podnikov. "Ak vystupujeme dva dni po sebe, v rámci disciplíny idem spať okolo polnoci. Hlas si berie krutú daň, ak nemá dostatok relaxu," hovorí, no netají, že jednotlivé mestá už majú zaujímavo zmapované. "Po rokoch koncertovania už viem kde je Kamila, Janka, Petra - myslím tým samozrejme názvy podnikov," smeje sa. Pred vystúpením No Name sa na Slovensku predstaví s 30-minútovým vystúpením skupina Babylon. Hosťom v Čechách bude skupina Gladiator. Upozornenie: TASR vydáva k správe zvukový záznam.