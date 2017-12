Záver Záverečnej je už známy

Miloš Karásek: Záverečná. Divadlo Astorka Korzo 90. Réžia: Miloš Karásek. Hrajú: Zita Furková, Zuzana Kronerová, Lukáš Latinák, Peter Šimun a Vlado Černý. Premiéra: 12. februára.

11. feb 2004 o 16:30

Hru s podtitulom Temná klauniáda napísal Miloš Karásek po rozhovore s Vladom Černým pre konkrétnych piatich hercov divadla Astorka. „Vždy sa mi lepšie píše, keď za postavami vidím tváre. Záverečná je herecký koncert pre Zitu Furkovú, ktorú nesmierne obdivujem za jej všestrannú divadelnosť."

„Už pred rokom mi Miloš hovoril, že pripravuje krásnu hru a mňa vidí v jednej úlohe. Ktorú herečku by to nepotešilo?" povedala Zita Furková. V Záverečnej si zahrá Herečku. Okrem nej je na scéne Barman, Spáč, Veštkyňa a Falošný hráč. Čo tam robia? „To keby som ja vedel!" povedal s úsmevom Miloš Karásek.

Tvorcovia zámerne neprezrádzajú, čo sa skrýva za Záverečnou - načrtli iba jej záver: štyria z piatich účinkujúcich na konci umierajú, prežije len jeden. A to je ten, ktorý na javisku celý čas spí. „Na javisku nechám spať Vlada, pretože viem, že ako riaditeľ divadla má určite veľa bezsenných nocí. Nech teda v práci oddychuje," hovorí režisér.

„Spať na scéne je to najťažšie, pretože počúvam, čo ostatní hovoria a nemôžem zasiahnuť do deja," povedal o postave Spáča Vlado Černý.

A čo na to Veštkyňa Zuzana Kronerová? „Názov hry mätie a napovedá, že sa niečo končí. Je to o niečom zvláštnom a nečakanom, nie je to klasická dráma a už vôbec nie obyčajná komédia. Keď som si hru prečítala, zistila som, že stojí za to v nej hrať. Som zvedavá na reakcie divákov."

ZUZANA KOMÁROVÁ