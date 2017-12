Jude Law: Oscara pre najlepšieho herca si zaslúži Sean Penn

Berlín 11. februára (TASR) - Britský herec Jude Law, nominovaný na Oscara pre najlepšieho herca za hlavnú úlohu vo filme Cold Mountain, v stredu vyhlásil, že túto cenu si zaslúži jeho americký konkurent Sean Penn za výkon v snímke Tajomná rieka.

"Pravdepodobne si tu špiním do vlastného hniezda," povedal Law na tlačovej konferencii na berlínskom filmovom festivale po otázke o tom, na koho víťazstvo by si stavil.

"Vždy som mal rád prácu Seana Penna. Je to niekto uznávaný, ctený a obdivovaný už celé roky a roky a roky. Osobne si myslím, že by to mal byť jeho rok," dodal.

O cenu americkej filmovej akadémie pre najlepšieho herca sa tento rok tiež uchádzajú Ben Kingsley (House of Sand and Fog), Bill Murray (Stratení v preklade) a Johnny Depp (Piráti Karibiku: Kliatba čiernej perly).

Law tiež uviedol, že by prijal ponuku stvárniť Jamesa Bonda v prípade, ak by ju dostal. Keď mu švédska novinárka povedala, že v jej novinách ho zvolili za favorizovaného ďalšieho predstaviteľa slávneho filmového agenta, reagoval so slovami:

"Musím počkať, pokým takáto ponuka príde. V minulosti som sa trocha zdráhal hrať úlohy, ktoré by ma zaškatuľkovali ako určitú osobnosť alebo postavu. Ale starnem a ktohovie. Viem, že mojim deťom by sa to páčilo."