Súd vydal zatykač na Courtney Love

Los Angeles 12. februára (TASR) - Súd v Los Angeles vydal zatykač na americkú rockovú speváčku a herečku Courtney Love. Dôvodom je, že sa nedostavila ...

12. feb 2004 o 9:55 TASR

Los Angeles 12. februára (TASR) - Súd v Los Angeles vydal zatykač na americkú rockovú speváčku a herečku Courtney Love. Dôvodom je, že sa nedostavila na stanovený súdny termín.

Ako však v stredu oznámila Jane Robisonová z prokuratúry, Courtney Love pôjde za mreže iba vtedy, ak sa nedostaví ani na ďalšie vypočúvanie na budúci utorok.

Jej obhajca zdôvodnil absenciu pred sudcom Eldenom Foxom "pochybnosťami o bezpečnosti". Jeho klientka je pripravená reagovať na výzvu, keď bude pred súdom potrebná.

Vdova po spevákovi Kurtovi Cobainovi sa mala dostaviť na vypočúvanie po tom, ako ju začiatkom októbra nakrátko zadržali kvôli údajnému držaniu drog.

"Rozhodol som sa pre absolútny exces - všetko naraz a na plný plyn," túto vetu údajne povedal spevák kapely Nirvana Kurt Cobain krátko pred samovraždou. Vdova Courtney denne dokazuje, že veta mohla pokojne vyjsť aj z jej úst a konečne sa chce porátať so starými predsudkami: "Keď si muži užívajú všetky známe klišé ďsex, drogy a rock and rollď sú rockovými hviezdami, keď to robia ženy, považujú ich za pobehlice."

Courtney Love nedávno vydala prvý sólový album.