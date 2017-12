No Name čaká turné

BRATISLAVA - S albumom Slová do tmy vyrazí v polovici marca na veľké slovensko-české turné populárna skupina No Name.

13. feb 2004 o 11:00

S dvojhodinovým koncertným programom sa predstaví v športových halách v jedenástich slovenských mestách.

„Už teraz sa nevieme dočkať. Keďže je album úspešný, malo by byť všetko o.k.," povedal líder kapely Igor Timko. Šnúru odštartujú No Name 15. marca v Prešove a zavŕšia 30. marca doma v Košiciach a v apríli sa presunú do susednej Českej republiky.

Divoké večierky medzi koncertmi podľa Igora Timka nepripadajú do úvahy, aj keď ich fanúšikovia často ťahajú do rôznych podnikov. „Ak vystupujeme dva dni po sebe, v rámci disciplíny idem spať okolo polnoci. Hlas si berie krutú daň, ak nemá dostatok relaxu."

Pred vystúpením No Name sa na Slovensku predstaví s tridsaťminútovým vystúpením skupina Babylon, hosťom v Čechách bude skupina Gladiator. Podrobné informácie o turné nájdete na stránke www.no-name.sk .

