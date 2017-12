Námet na film Kráľ zlodejov mal režisér v hlave desať rokov

BRATISLAVA 13. februára (SITA) - Desať rokov nosil Čech Ivan Fíla námet v hlave a hľadal sponzorov. Po mnohých komplikáciách a dvojročnom prerušení natáčania sa mu konečne podarilo dokončiť novodobý dramatický príbeh Oliwera Twista, Kráľ zlodejov. Informo

val o tom na dnešnej tlačovej besede v Bratislave. Filmová prehliadka Febiofest ho prináša aj do Bratislavy (13.2.), Žiliny (15.2.), Popradu (17.2.), Prešova (18.2.), Košíc (21.2.), Nitry (23.2.), Martina (24.2.) a Banskej Bystrice (25.2.). Film vznikol koprodukciou Česka, Francúzska, Nemecka a Rakúska. Slovensko ho však nominovalo do širšieho výberu na nominácie na Oscara, pretože film v roku 2003 dofinancovala a pomohla dotočiť slovenská spoločnosť Slavia Capital. Režisér, scenárista a producent Fíla označil film za európsky.

Dráma rozpráva príbeh deväťročného ukrajinského chlapca, Barbu, ktorý žije v chudobnej osade. Fíla simuloval ukrajinskú dedinu okolím Popradu, kde sa tieto zábery točili. "Hlavného hrdinu, Yashu Kultiasova, sme nakoniec našli v petrohradskej cirkusovej škole v Rusku," povedal Fíla. Do osady príde bývalý cirkusový artista Caruso, ktorý chlapca a jeho sestru kúpi od rodičov a sľúbi mu kariéru. Deti prepašuje do Berlína, dievča predá do nevestinca a Barbua prinúti kradnúť. Napriek všetkému sa medzi Barbuom a Carusom vytvára vzťah plný zabudnutých citov a snov. Väčšina filmu sa odohráva v Berlíne, ale niektoré zábery natočil Fíla aj v Bratislave a Prahe. V úlohe Carusa sa predstaví srbský herec Lazar Ristovski. Jeho mladú podobu, ktorá sa vo filme objaví iba krátko, si zahral slovenský nádejný herec Marko Igonda, upozornil Fíla. Mladý Igonda, ktorý žije v Maďarsku, musel zahrať tie najnáročnejšie artistické kúsky. Fíla považuje 12-ročného Kultiasova za veľmi nádejného herca, ktorý dokáže sám prirodzene dotvárať jednotlivé scény. Fíla sa inšpiroval svojimi osobnými skúsenosťami, ktoré prežil začiatkom 90-tych rokov v Nemecku a Taliansku. "Strávil som dva dni s opustenými súrodencami na jazere Komo v Taliansku. Pohľad ich utrápených očí ma prinútil, aby som film natočil," priznáva Fíla.

Režisér Ivan Fíla spočiatku režíroval dokumentárne a televízne filmy. Jeho prvý úspešný celovečerný debut Lea (1996) získal spolu 32 ocenení po celom svete, medzi nimi dva České levy, nomináciu na Zlatý glóbus, Európsku filmovú cenu a nomináciu na najlepší nemecký film roka. Fíla žije striedavo v Prahe, vo Frankfurte nad Mohanom a v Los Angeles.