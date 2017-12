Vznikol česko-grécko-slovenský seriál Olympiáda

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest (9.-25.2.) odpremiérovala v Bratislave trinásťdielny koprodukčný česko-grécko-slovenský dokumentárny seriál Olympiáda, s podtitulom ...po tretíkrát do tej istej ri

eky. Slovenské publikum videlo všetky diely seriálu rozdelené do piatich blokov v Českom centre v Bratislave. Režisérom diela, ktoré za Slovensko koprodukoval Slovenský filmový ústav (SFÚ), je Grék George Agathonikiadisa. Koncom februára uvedie seriál Česká televízia, v apríli bude mať premiéru v Slovenskej televízii, informoval na piatkovej tlačovej besede spoluautor námetu, scenára a produkcie Pavel Melounek z Česka.

Približne polhodinové diely seriálu dokumentujú olympijské hry (OH) po faktografickej i filozofickej stránke. "Zamerali sme sa najmä na letné hry, aj keď sa objavujú presahy a odkazy zo zimných OH," konštatoval Melounek. Jednotlivé časti hovoria o vzniku, histórii, politike, symboloch OH, ale aj o prípravách na augustové OH v Aténach. V seriáli vystupujú rôzni významní športovci a populárne osobnosti, Peter Ustinov, Carl Lewis, Nelson Mandela, Nadia Comaneciová, Jan Železný, či Kofi Annan. Slovensko v seriáli zastupujú napríklad športový komentátor Karol Polák, bývalý olympionik v cyklistike Anton Tkáč a olympijský víťaz z OH v Montreale 1976 Vladimír Černušák. Ako povedal Melounek: "Nerobíme si nároky na jedinečnosť, ale spracovali sme nie tak častú tému, preto bude publikum zaujímať". Vyzdvihol pôvabné historky oštepárky Dany Zátopkovej, či výstupy politológa, ktorý osvetľuje nezrozumiteľné udalosti okolo OH. Melounek pripustil možnosť, že spolu s čínskym partnerom, s ktorým spolupracuje na inom projekte, nakrútia aj štrnásty diel seriálu o tohtoročných OH v Aténach.