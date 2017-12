Taliansky rehoľník predstaví dielo o Berniniho svätcoch

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Svoju knihu o svätcoch, zvečnených v 140 sochách Berniniho kolonády v Ríme, príde na Slovensko prezentovať autor Luigi Padovese, taliansky kapucín a profesor na Gregoriánskej univerzite v Ríme so špecializáciou na patrológ

iu. "Páter Luigi nechal prehovoriť mramor, ktorý v sebe ukrýva silu ducha," uvádza v pozvánke na prezentáciu diela Dialógy svätých z mramoru Vydavateľstvo Spoločnosti Božieho Slova. Kniha sa usiluje ukázať, že postavy svätcov a svätíc sú nielen architektonickými skvostami, ale aj prameňmi hlbokých myšlienok. Záujemcovia môžu prísť na stretnutie s jej autorom, spojené s autogramiádou, v piatok, 20. februára, o 19:00 do Misijného domu Arnolda Janssena na Krupinskej ulici č. 2 v Bratislave-Petržalke, v nedeľu, 22. februára, o 16:00 do Misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre alebo v pondelok, 23. februára, o 18:00 do banskobystrickej katedrály.