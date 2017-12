CD (jazz)

nové CD na trhu

16. feb 2004 o 18:30

Miller, Petrucciani, Lagréne, White, Garrett: Dreyfus Night in Paris

Dreyfus Jazz/Divyd

Pred desiatimi rokmi sa muž menom Francis Dreyfus rozhodol, že svoje čerstvo založené vydavateľstvo spropaguje špeciálnym koncertom vynikajúceho pianistu Michela Petruccianiho. Náhoda chcela, že deň pred koncertom Dreyfus počul naživo hrať basgitaristu Marcusa Millera a saxofonistu Kennyho Garretta. Ťažko povedať ako, ale presvedčil ich, aby prišli aj oni prišli na jeho akciu. Zrodila sa unikátna superskupina piatich hviezd z absolútnej džezovej špičky, ktorá hrala spolu jediný raz v parížskom Paláci športu 7. júla 1994 a teraz si ju môžete vychutnať aj doma v obývačke.

Paco de Lucia: Cositas Buenas

Universal music

Hoci španielskemu virtuózovi pomaly ťahá už na šesťdesiatku, jeho hra stále nestráca iskru. Po päťročnej štúdiovej pauze vydal uhrančivý majster opäť nový album, na ktorom sa mu podarilo posunúť hranice flamenca. Tryskajúcim kaskádam tónov jeho gitary robia tentoraz podklad rôzne perkusívne nástroje (vrátane tradičného rytmického tlieskania) a speváci. V ôsmich skladbách cítiť vplyvy maurskej, židovskej i cigánskej ľudovej hudby, v jednej z nich si zanôtil i sám Paco a v záverečnom čísle ho posilnil basista Alain Perez, džezový trumpeťák Jerry Gonzalez a hviezda latinohudby Alejandro Sanz.

Dave Douglas: Strange Liberation

BMG Music

Po dlhom čase sa Davovi Douglasovi splnil sen rozozvučať svoju trúbku spolu s gitarou Billa Frisella. Duo excelentných hlavných sólistov následne doplnili hráč na Fender piano Uri Caine, saxofonista Chris Potter, basista James Genus, bubeník Clarence Pern a pätica sa pobrala rovno do nahrávacieho štúdia. Názov albumu odkazuje na slová Martina Luthera Kinga z konca 60. rokov minulého storočia, že Vietnamci musia na Američanov nazerať ako na „zvláštnych osloboditeľov". Hudba je však výsostne súčasnou záležitosťou: hýri pulzujúcou rytmikou a zaujímavým zvukom, ktorému dominuje nezameniteľné frázovanie Frisella a klenuté Douglasove melódie.

Evan Parker Electro-Acoustic Ensemble: Memory/Vision

ECM records/Divyd

Britský veterán freejazzu a improvizovanej hudby vydáva nové albumy s pravidelnosťou popových hviezd. Novinka, priliehavo nazvaná Pamäť/Vízia, završuje voľnú trilógiu Parkerových nahrávok na pomedzí voľných improvizácií, komponovanej a elektronickej hudby. Sugestívna hudba deväťčlenného medzinárodného súboru sa suverénne pohybuje medzi žánrami a veľmi pôsobivo kombinuje tradičné nástroje s elektronikou. Všetko sa nahrávalo naživo, bez dodatočných úprav. Mimochodom, práve tento pán má v pozoruhodnej knihe Petra Niklasa Wilsona Hear and Now, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade, samostatnú kapitolu. (her)