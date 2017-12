Pán prsteňov získal "britského Oscara" za najlepší film

16. feb 2004 o 4:24 TASR

Londýn 16. februára (TASR) - Tretia časť fantasy eposu Pán prsteňov s podtitulom Návrat kráľa získala v nedeľu večer v Londýne cenu Britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA) v kategórii najlepší film uplynulého roka. "Britské Oscary" sa stali tento rok poslednou veľkou skúškou nálad pred odovzdávaním skutočných Oscarov, ktoré sa uskutoční už 29. februára.

Návrat kráľa a námorná dráma Master and Commander: Na opačnom konci sveta boli favoritmi nedeľňajšieho večera, keď získali zhodne po štyri hlavné ceny. Pán prsteňov si ako bonus pripísal ešte cenu publika. Veľké sklamanie však čakalo tvorcov snímky Návrat do Cold Mountain, ktorej 13 nominácií sa pretavilo iba do dvoch cien.

Najlepším režisérom sa stal Peter Weir, tvorca filmu Master and Commander. Kategória špeciálne efekty mohla mať asi ťažko iného víťaza ako Pána prsteňov.

Cenu BAFTA pre najlepšiu herečku si odniesla iba 19-ročná Scarlett Johanssonová, ktorá zažiarila v predtým viackrát ocenenej komédii Stratení v preklade. Jej filmový partner Bill Murray zvíťazil v rovnakej mužskej kategórii.

Kategóriu najlepší cudzojazyčný film vyhrala snímka o azylantoch In This World. Úspešnej nemeckej komédii Good Bye Lenin! sa na zahraničných fórach akosi nedarí, pretože aj v Londýne vyšla naprázdno.

Cenu BAFTA pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe si domov odniesla Renée Zellwegerová za Návrat do Cold Mountain. Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe sa stal Bill Nighy, ktorý si zahral v britskej komédii Láska nebeská starnúcu rockovú hviezdu. Vo všeobecnosti si britské filmy a herci viedli tento rok podstatne horšie ako zvyčajne.

Nie vždy naznačujú britské filmové ceny, akým smerom by sa mohlo uberať udeľovanie amerických Oscarov. Napríklad vlaňajší víťaz, film Pianista Romana Polanského, v Hollywoode nakoniec získal dve ceny, hoci nebol "v kurze".